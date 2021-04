Camacho da la cara por Florentino Pérez: "Ha sido valiente, la Champions tendrá que cambiar"

La Superliga Europea ha sido la gran noticia de los últimos días en el mundo del fútbol y, en general, en el mundo del deporte. El Real Madrid, a la cabeza de otros once clubes europeos, quiso romper el orden establecido y monopolístico de la UEFA para buscar el bien del fútbol europeo, ofreciendo un camino para paliar el desastre económico que ha supuesto la crisis de la Covid-19.

Los blancos fueron uno de los equipos implicados, pero estuvo rodeado por otros once equipos, considerados como los más potentes influyentes del fútbol europeo, llegados también desde España, Inglaterra e Italia, y con la esperanza de que pronto, Francia y Alemania se unieran a este ambicioso proyecto.

Como presidente de esa nueva Superliga Europea, Florentino Pérez puso sus conocimientos y su experiencia al servicio de la gran idea para reformar el fútbol europeo con la única finalidad de buscar un mayor éxito para todos, ingresos necesarios para la subsistencia del fútbol y todo conseguido mediante la vía del espectáculo y la competitividad entre los mejores, pero lejos de listas cerradas y de privilegios como muchos han intentado vender.

Laporta y Florentino Pérez EFE

Sin embargo, ha sido precisamente Florentino Pérez, por dar la cara por el proyecto y por el resto de miembros participantes, quien se ha llevado todas las críticas después de que el plan de los doce grandes no haya salido como todos esperaban. Ahora, José Antonio Camacho, quien fuera jugador y entrenador del Real Madrid y que ahora es vocal de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha querido defenderle: "Florentino Pérez ha sido valiente. Todo el mundo le hace responsable de explicar la Superliga, pero la responsabilidad la tiene dividida con otros once presidentes más, porque parece que todas las tintas están cargadas contra él".

Crítico con UEFA-FIFA

Camacho argumenta que en ningún momento la Superliga haya sido un proyecto totalitario, sino abierto al diálogo y a la negociación: "Hay una cosa importante, que es que en el comunicado de creación de la Superliga, dicen que van a hablar con otros organismos. Otra cosa es si después se tomará una decisión unilateral".

Ceferin, en el Congreso de la UEFA EFE

"La UEFA no es nadie para decir que un jugador no vaya con su selección por estar en un equipo. Es una falta de respeto y un grave error por su parte. Ha faltado más explicación y que se hubieran sentado los 12 y hablaran con el resto. No es lógico que si han firmado una cosa digan al día siguiente que se han equivocado. Con la UEFA y la FIFA se tendrán que entender y en unos años tendrán que cambiar la Liga de Campeones porque hay equipos que lo exigen".

Por último, el exseleccionador nacional explicó que este proyecto no es algo que no se haya hecho ya con otros deportes como el baloncesto, pero que habrá que buscar la forma de que esos cambios tengan éxito: "Quieren hacer una NBA del fútbol y no pasa nada. En otros deportes se ha hecho, pero ahora habrá que ver cómo se hace. No se puede perder el fútbol de las ligas porque es la madre del fútbol. Tendrán que llegar a un acuerdo con FIFA y UEFA y sacar más dinero, que es el final de todo".

