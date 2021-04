Hazard y Modric regresan a la convocatoria del Real Madrid contra el Betis

El Real Madrid se ha acostumbrado en las últimas semanas a acumular malas noticias con su parte de bajas, el cual no ha dejado de crecer desde que comenzó la temporada y que en la recta final del curso ha dejado un panorama verdaderamente desalentador. Zidane ha tenido que tirar de los jugadores menos habituales y de las incorporaciones llegadas desde el Real Madrid Castilla para reforzar la primera plantilla.

Sin embargo, para el duelo contra el Real Betis de este sábado no todo serán malas noticias ya que, a pesar de que Toni Kroos sigue arrastrando molestias y de que no ha conseguido recuperarse a tiempo, sí regresan a la lista de convocados Luka Modric y Eden Hazard: "Toni no va a estar con nosotros, Luka va a entrar. Una mala noticia, una buena. Eden Hazard va a entrar en la convocatoria y es una buena noticia para nosotros". Especialmente la vuelta del jugador belga ha sido una noticia muy celebrada dentro del club blanco.

Poco a poco, el Real Madrid va recuperando su estado habitual tras la plaga de lesiones y bajas que asolado al equipo blanco en las últimas semanas. Los regresos de Hazard y Modric se unen a los de Raphael Varane y Dani Carvajal, que ya estuvieron presentes en la victoria por 0-3 en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. El central fue titular junto a Nacho y Militao en defensa de tres mientras que el lateral salió en el segundo tiempo y disfrutó de sus primeros minutos tras un largo periodo fuera del equipo. También regresó en Cádiz Benzema, que frente al Getafe no fue titular aunque sí entró en la convocatoria.

Karim Benzema, felicitado por Zinedine Zidane tras ser sustituido ante el Cádiz REUTERS

De esta forma, el Real Madrid empieza a encontrar algo de aire en la asfixiante recta final de la temporada que le ha llegado a dejar bajo mínimos. Hay que recordar que todavía siguen fuera jugadores como Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Mendy o Fede Valverde. Además, tal y como ha anunciado Zidane, Toni Kroos sigue renqueante y descansará ante el cuadro andaluz. En las próximas semanas se espera que más jugadores regresen de sus bajas a excepción de Lucas, que podría no volver a disputar ningún minuto más esta temporada tras su importante lesión de rodilla.

El regreso de Hazard

Entre tanta lesión, Zidane ha querido regalar una luz al madridismo, la vuelta de Eden Hazard. El belga ha vivido un auténtico calvario de lesiones desde su llegada a la capital de España y tras mucho tiempo fuera, ha vuelto a una lista junto al resto de compañeros con la esperanza de que pueda disputar algunos minutos, entrar en dinámica, recuperar ritmo de competición y estar plenamente recuperado para el tramo decisivo. Quedan seis partidos de liga para decidir al campeón y una eliminatoria a vida o muerte contra el Chelsea en Champions, su anterior club.

El futbolista belga del Real Madrid solo ha disputado esta temporada 14 partidos para un total de 625 minutos jugados, anotando tres goles y repartiendo una asistencia. En los últimos tres meses, Hazard ha tenido cuatro lesiones, todas ellas musculares, que le han tenido apartado del equipo durante más de 60 días. La última vez que se puso la camiseta del Real Madrid fue el pasado 13 de marzo en la victoria del equipo blanco frente al Elche por 2-1, día en el que jugó un cuarto de hora. Ahora, Hazard espera haber regresado con confianza y determinación para esquivar todos los problemas y aportar en este intenso final de año.

