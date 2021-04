La contundente respuesta del Valencia a Juan Cala: "No te creemos"

El Valencia ha estado muy pendiente de lo que decía Juan Cala en su rueda de prensa. Después del vídeo de Mouctar Diakhaby dando su versión de lo sucedido durante el partido frente al Cádiz, el club ha hecho un comunicado volviendo a condenar lo sucedido y no aceptando la explicación que el defensa gaditano ha dado en rueda de prensa. "Ha perdido una oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado", expone la entidad che.

El futbolista gaditano ha negado que dijera "negro de mierda" y ha anunciado la apertura de diligencias contra Anil Murthy, cuestión que ha aprovechado la entidad de la ciudad del Turia para echar en cara la actitud de Cala. "Ha atacado al propio jugador y a otros jugadores del Valencia", comenta el comunicado haciendo alusión a ese hecho y a que el defensa del Cádiz ha dicho que hay dos opciones: "O Diakhaby se lo ha inventado o entiende mal cuando digo: déjame en paz".

El Valencia luchará "donde haga falta y hasta el final" para probar lo sucedido durante el partido y defender a su futbolista, así como el prestigio de la entidad. En eso han coincidido las dos partes, ya que han declarado públicamente que esperan que LaLiga profundice en su investigación y desvele con pruebas lo que en realidad sucedió durante esa discusión que mantuvieron los dos jugadores durante el choque de este último fin de semana.

COMUNICADO OFICIAL | JUAN CALA, NO TE CREEMOS #YoCreoAMouctarDiakhaby — Valencia CF (@valenciacf) April 6, 2021

Además, el club ha vuelto a reiterar que "no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo", después de pedir a Javier Tebas que se establezcan unos protocolos concretos para que esto no vuelva a pasar. El presidente de LaLiga, en su única comparecencia pública en la que ha hablado sobre el tema, se mantuvo firme en la idea de que en su competición no cabe ninguna acción racista y defendió que su departamento de Integridad ya ha tenido éxito en otros casos, como el de Iñaki Williams y la afición del Espanyol.

Comunicado

El Valencia CF lamenta profundamente las declaraciones del jugador del Cádiz, Juan Cala, en las que 48 horas después niega que profiriera un grave insulto racista a nuestro futbolista, Mouctar Diakhaby, durante el partido disputado este pasado domingo en el Ramón de Carranza.

Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF.

El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad.

