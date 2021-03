Así se produjo la salida de Ronaldo del Barça al Inter: "Un insulto y humillación"

Corría el año 1997. Ronaldo Nazario jugaba en el Barcelona y su futuro de blanco todavía estaba lejos. El brasileño estaba cerca de acabar contrato y había clubes interesados en su fichaje como el Inter de Milán. Sin embargo, en Can Barça querían retenerle y negociaron una renovación. Confiaban en su potencial y no pretendían dejarle escapar. Sin embargo, las maneras en las que se llevó a cabo la operación obligaron a Ronaldo y su círculo más cercano a abandonar la entidad azulgrana para poner rumbo a Italia.

Giovanni Branchini, el por entonces representante de Ronaldo, ha relatado en un documental cómo fueron las últimas horas del delantero como blaugrana. Branchini destaca las malas maneras que llevó a cabo el conjunto catalán y destaca una llamada al Inter como determinante para que Ronaldo pusiera punto y final a su etapa en el Camp Nou.

El agente, en el documental elaborado por Sky Sports, ha asegurado que fueron "varios días de negociación" con los dirigentes del Barcelona. El abogado del conjunto culé y su presidente, Joan Gaspart, estaban presentes en una reunión que tenía que ser clave.

"La diferencia que subestimaron fue la cláusula, que en cambio fue decisiva", ha explicado en la cinta. Un día -más bien una noche-, el agente cogió a Ronaldo, le sacó del hotel donde estaba en Barcelona y fueron juntos a la casa de Carlo Pallavicino, íntimo de Branchini. "Tuvimos una reunión en la que si el Barcelona nos hubiera presentado un contrato limpio lo habríamos firmado".

Ronaldo Nazario, en el Inter

El principal problema estuvo en las cláusulas que incluyó el conjunto azulgrana en el contrato de renovación. Asuntos relacionados con derechos de imagen que no terminaron de convencer al entorno de Ronaldo. Y, como no gustaba lo que se estaba elaborando, los agentes de Ronaldo se pusieron a trabajar. Branchini ha desvelado que tenían informes "con clubes como Lazio, Inter y Celtic de Glasgow". No querían "contratos de imagen" ni "situaciones complicadas".

"Un insulto"

"Si quieres que un canal de televisión pague parte del contrato, está bien, siempre y cuando nos pagues los impuestos", ha subrayado quien fuera agente de Ronaldo. No querían entrar en una dinámica "que pusiera en peligro el futuro del jugador más importante del mundo". Eran "peleas" que "no le preocupaban".

El momento más surrealista se produjo poco después. Ya había acuerdo con el Barça y todo parecía arreglado. Sin embargo, Branchini ha contado que se dio la mano con los dirigentes del Barcelona y pidió permiso para realizar una llamada. Ahí trasladó a Moratti que ya había renovación y que se acababa la opción de salir. Pero la situación que trasladó la entidad en una rueda de prensa descolocó al entorno de Ronaldo. Las condiciones de las que se hablaban no habían sido las acordadas.

"Al principio pensé que era un malentendido". Sin embargo, era completamente real. Branchini cogió a sus acompañantes y fue claro: "Nos vamos. Ante este insulto a nuestra inteligencia no hay razón para exponer a Ronaldo a esta humillación". Y Ronaldo ficharía por el Inter antes de recalar en el Real Madrid.

[Más información - Ronaldo Nazario: "El Real Madrid se equivocó perdiendo a Achraf"]