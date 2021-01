Ronaldo Nazario: "El Real Madrid se equivocó perdiendo a Achraf"

Ronaldo Nazario es una institución en el fútbol mundial. El futbolista brasileño está considerado como uno de los mejores delanteros de la historia y como uno de los mejores jugadores de siempre. Por ello, sus opiones y sus ideas son siempre muy tenidas en cuenta y muy respetadas.

Ahora, tras haber dejado el fútbol de manera profesional hace unos años y tras dejar su magia en países como Brasil, Holanda, Italia o España, 'el fenómeno' se ha pasado al mundo de la gestión para ponerse al frente de un club como el Real Valladolid. Sin embargo, sigue teniendo muy presentes a buena parte de los equipos en los que militó durante su exitosa carrera.

Los dos clubes que más le marcaron durante su carrera en el fútbol europeo fueron el Inter de Milán y el Real Madrid. Por ello, ha opinado sobre una operación que se realizó el pasado verano entre ambos conjuntos, la salida de Achraf Hackimi rumbo a Milán y procedente de la capital de España.

Nacho Fernández, contra Achraf

El futbolista marroquí, habitual del lateral derecho, pero cuya polivalencia le permite jugar también por la izquierda, tuvo dos temporadas muy exitosas en el Borussia Dortmund donde se convirtió en uno de los carrileros más cotizados de toda Europa. Por ello, ante las dudas del Real Madrid para incorporarle a su plantilla y poder frenar su progresión al ser tapado por jugadores como Carvajal, el Inter decidió pujar por su compra y se lo terminó llevando.

Ronaldo, que es un enamorado del marroquí, asegura que esta operación fue un error: "El Inter fichó a un jugador extraordinario y el Madrid se equivocó perdiendo a Achraf de esa forma. De vez en cuando pienso, 'Ronnie, imagínate a ti y a Hakimi, iríamos muy rápidos...' Me atrevo a decir que es uno de los mejores fichajes del Inter en los últimos diez años". Así de contundente fue el brasileño.

Esta reflexión y este halago hacia Achraf han llegado en una entrevista para el medio italiano de La Gazzetta dello Sport con motivo del partido que enfrentará a Juventus y a Inter de Milán en la Serie A. El choque se jugará este domingo y en él estarán presentes dos de los máximos candidatos a llevarse el trofeo de máximo goleador de la liga italiana, Cristiano Ronaldo y Lukaku.

"Son muy distintos, con una cosa en común. Cuando cuentas con jugadores como ellos, te cuesta no apoyarte en ellos. Sobre todo en uno como Lukaku. No sé si Cristiano seguirá jugando con 40 años, pero seguro que lo intentará. Es un jugador distinto con respecto a cuando le veía en el Madrid, ha aprendido a gestionar su cuerpo y, sin embargo, hay una cosa que sigue igual. Puede ser poco protagonista por casi todo un partido y luego decidir en un minuto que puede hacerte daño".

Cristiano Ronaldo

"Siempre le han gustado los partidos importantes, porque son los que más se recuerdan. Como sus récords, les interesan. Dicen que son una obsesión, pero para mí son su gasolina".

Los cracks argentinos

Ronaldo también hablo de una dupla de jugadores argentinos que pueden ser decisivos en el partido, Lautaro Martínez y Dybala: "Lautaro me gusta porque no tiene miedo a nada, porque es determinado cuando juega. Si te distraes un momento, no te perdona. Porque dispara bien, tiene olfato goleador, un delantero puro, con ojos de delantero".

"A Dybala le vi con el estado de forma correcto, con ganas de inventar. Y ese taconazo para Chiesa, contra el Milan, me parecía una señal. Es una lástima. Si juega Dybala es más fácil ver un buen fútbol".

Los últimos elogios de la leyenda del fútbol brasileño fueron para el técnico de Cristiano Ronaldo y de Paulo Dybala, Andrea Pirlo, quien como él jugó para Inter y Milan: "Le vi en el campo, de cerca. Tenía una inteligencia futbolística superior y eso no cambia solo porque te vas al banquillo. Nunca propondrá un juego banal y el equipo debe seguirle. Necesitará un poco de tiempo, pero el Juventus apostó por Andrea y creo que se lo dará".

