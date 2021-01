El plan de Zidane con Hazard: más consecuencias negativas que positivas

Sacar a tu buque insignia a flote cuando estaba tocado y hundido era algo obligatorio. Al Real Madrid no le iba del todo mal sin él, ha aprendido a encontrar otros líderes y se podría decir que no lo ha echado de menos. Pero, después de la apuesta millonaria que hizo el club por Eden Hazard, la necesidad de recuperar su mejor versión primaba por encima de todas las cosas. Zinedine Zidane tiene claro que es el hombre que le dará un punto más a la plantilla.

Pero eso no ha ocurrido desde que llegó a la entidad en el verano de 2019. El rendimiento del belga siempre está en entredicho; pero, más aún, lo están sus lesiones. Su estado físico no ha dado la sensación de ser el del jugador que se vislumbró por Europa durante su etapa en el Chelsea. Se ha atribuido a la mala suerte, pero algo tiene que cambiar si no quiere que su etapa en la entidad merengue se recuerde como una gran desilusión.

Zidane optó por ir incluyéndole poco a poco, sin prisa y con minutos restringidos; algo lógico teniendo en cuenta que casi no ha podido jugar tres partidos seguidos. Ante el Athletic en la Supercopa de España jugaba el cuarto, algo que no hacía desde hace meses. Su presencia fue testimonial, jugando un par de balones y dando siempre la sensación de ralentizar el juego más que de darle la marcha que necesitaba el equipo. Esa era su característica antes de llegar. Nadie sabe qué ha pasado con ese jugador.

Eden Hazard, sentado sobre el césped de La Rosaleda REUTERS

Con la sombra de Kaka' acechando, el belga tenía la necesidad de consolidarse y el momento elegido fue este inicio de año. El balance y sus sensaciones no le ayudan. Sin continuidad y sin destacar es muy difícil mantenerse en el once merengue. Aún así, todos coinciden en el club que lo que necesita son partidos. El tiempo dirá si vale la pena este comienzo de 2021 titubeante para que Hazard sea el jugador por el que la entidad pagó 100 millones.

La factura

La factura de este plan está siendo bastante cara con dos empates y una derrota desde que volvió a pisar los terrenos de juego tras superar su última lesión. "Él está bien. Pero yo creo que hay que recuperar sensaciones e ir poco a poco", decía el francés después de que no jugase ni un solo minuto frente al Granada cuando había vuelto al banquillo. Cumplió con ese plan de ir poco a poco, pero la realidad es que el jugador sigue mal.

Hazard controlando un balón

Su expediente está abierto. La idea del técnico francés pasa por seguir dotándole de esa confianza que ha perdido por completo. Zidane estima que Hazard es el elemento que determinará si el equipo está o no para luchar por grandes aspiraciones en la Champions League. Los blancos suman dos años consecutivos sin pasar de los octavos de final de la máxima competición continental y es algo que no pueden volver a permitirse.

Tirar cuatro puntos a la basura en Liga y el primer título del año con la Supercopa solo tendrán razón de ser si el belga vuelve a ser el del Chelsea, algo que no ha sucedido en estos cuatro partidos que ha disputado. Ni en los minutos frente al Elche fue una solución para romper la igualada, ni en la prueba contra el Celta consiguió aportar algo positivo, ni en el tropiezo contra Osasuna calentó a un equipo congelado, ni frente al Athletic pudo contrarrestar los errores de Lucas.

La apuesta, a pesar de que también se ha llegado a Vinicius por delante, está en la mesa y de ella dependerá que el Real Madrid pueda hacer más o menos esta temporada. El brasileño tampoco ha vuelto a ser el mismo después de que, primero Asensio y después Hazard, Zidane optara por otras opciones antes que él. Hay muchos huevos puestos en la cesta del jugador belga. Él decidirá si se rompen, cuestión que podría tener repercusiones en el mercado de fichajes, o si los cuida.

