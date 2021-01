Zidane: "Hazard está bien, pero quiero ir poco a poco"

El Real Madrid da la bienvenida al año 2021 con victoria en el estadio Alfredo Di Stéfano. Lucas Vázquez y Marco Asensio fueron los goleadores del conjunto blanco ante el Celta de Vigo. Un triunfo que llega después del amargo sabor que dejó el empate contra el Elche justo antes de Nochevieja.

El partido sirvió para volver a ver en acción a jugadores como Nacho y Ferland Mendy, pero también para ver repetir en el once titular a Asensio, que fue la gran clave de la victoria con su asistencia y su gol. Además, hubo tiempo para ver a Hazard, Odegaard o Mariano otra vez sobre el verde.

Un triunfo que mete presión al Atlético, que visita Mendizorroza este domingo, además de a un Barcelona que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantener viva la esperanza de pelear La Liga hasta el final. El Real Madrid hace los deberes y Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Nacho Fernández

"Lo de Nacho no es de ahora, es de toda la vida. Es muy profesional. Cuando le toca jugar, siempre lo hace bien y hoy lo ha demostrado otra vez. A mí no me sorprende lo que ha hecho. Me alegro por él y me alegro por el equipo".

Cambio de Carvajal

"Carvajal ha tenido unas molestias, creo que es poca cosa. Pero, como siempre, es mejor no arriesgar. Aunque creo que no hay mucho. ¿Asensio? Sí, me alegro mucho por él. Tuvo una lesión importante y ahora está mejor, mucho mejor. Y cada vez mejorando. Es una cuestión de todos. Hemos empezado bien el partido y creo que hemos hecho un partido muy serio desde el principio, con y sin balón".

¿Por qué no fue titular Hazard?

"No, no, él está bien. Pero yo creo que hay que recuperar sensaciones e ir poco a poco".

Lucas Vázquez, titularísimo

"¿Qué veo en Lucas? No es que me guste tanto a mí, es que lo que hace lo hace bien. Es un jugador muy fiable, pero de siempre. Es muy fiable, muy del Madrid y siempre lo da todo en el campo. A mí no me sorprende y creo que a sus compañeros tampoco. Es siempre una cuestión de equipo. Hoy jugamos bien desde el minuto 1 y hasta el final. No era nada fácil. Somos el Madrid y siempre hay que ganar, no es fácil para ellos. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir".

Cambio de Benzema, ¿estaba cansado?

"No, no creo que estuviese cansado. Le vi bien, pero decidí cambiar un poco, dar a otros jugadores minutos. Creo que estamos en buen camino todos, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir".

[Más información - Qué esperar del Real Madrid en el 2021: de las renovaciones a los fichajes]