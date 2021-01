Qué esperar del Real Madrid en el 2021: de las renovaciones a los fichajes

Nuevo año, vida nueva. El Real Madrid afronta este 2021 con varios objetivos en su agenda. El más importante es el de volver a reinar en Europa, para ello acabaron como primeros de su grupo y se deberán enfrentar al Atalanta en la ronda de octavos. Que el público vuelva al Santiago Bernabéu también es otro, además de que continúen a buen ritmo las obras del templo blanco.

En lo que se refiere a los futbolistas, al mercado y a la situación de los jugadores que forman la actual plantilla, también hay mucho que rascar. El 2020 quedará para siempre en la historia como el año del coronavirus, el año en el que el mundo cambió quién sabe si para siempre. El Real Madrid también se vio salpicado por la pandemia, pero consiguió cerrar el ejercicio con superávit.

Para cuadrar las cuentas, desde el club de Concha Espina se decidió no acudir a la ventana de transferencias para comprar, aunque sí para vender o ceder jugadores como Bale, con una ficha importante. Se espera que los aficionados regresen al Santiago Bernabéu y ese será el detonante para volver a acudir al mercado. Pero no solo se habla de incorporaciones, también de posibles salidas y de las renovaciones.

Renovaciones

Es uno de los puntos calientes en la planificación del Real Madrid. Jugadores como Lucas Vázquez, Sergio Ramos o Luka Modric acaban contrato. Otros como Nacho Fernández lo hacen en junio de 2022, pero ya se ha comenzado a hablar de la prolongación del contrato del central, que es el único jugador de la plantilla que ha jugado toda su vida en el club blanco.

Sobre las situaciones de Nacho y Lucas Vázquez habló el propio Zidane ante los medios de comunicación. "No creo que pase que no renueve -Lucas-. Es un jugador que está aquí y el Madrid lo sabe. Nacho y él están aquí desde ha mucho tiempo y se merecen quedarse aquí", comentó el entrenador francés de manera pública. El de Curtis sí que acaba contrato en junio de 2021, al igual que Ramos y Modric.

Justo nada más empezar este 2021, el propio Zidane ha hablado sobre estas posibles renovaciones en rueda de prensa. "Lo queremos todos, no es que pregunte al club. Todos queremos que se solucione cuanto antes. Es el interés de todos y para el bien de todos. Espero que se pueda arreglar rápidamente", ha dicho el francés.

El centrocampista croata tenía el poder de decidir, si cumplir su contrato, salir del equipo o continuar formando parte del conjunto merengue. Modric quiere seguir y así lo ha dicho públicamente en varias ocasiones: "Yo me siento bien y quiero seguir en el Madrid. Siento que puedo ayudar al equipo. Si me preguntas que quiero, claro que quiero. Quiero acabar mi carrera aquí, pero depende de muchas cosas. Pero nadie más contento que yo si consigo acabar mi carrera aquí".

La renovación de Luka Modric va viento en popa, otra cosa es el asunto con Sergio Ramos. El capitán dijo después de regresar de sus mini vacaciones navideñas que todavía no había nada cerrado. "Ya veremos, ya veremos", comentó el jugador ante la pregunta de las negociaciones con el Real Madrid para prolongar su actual contrato. Será en esta primera parte del 2021 cuando las partes tengan que sentarse frente a frente para llegar a un acuerdo.

Marcelo e Isco

Dos de los pesos pesados en los últimos años también apuntan a ser protagonistas en el nuevo año. Marcelo e Isco han visto cómo han pasado de ser titulares habituales a actores secundarios. Tanto uno como otro acaban contrato en junio de 2022, pero cada caso es diferente. Y es que mientras se ha sabido que el brasileño trabaja para quedarse, el mediapunta malagueño ya mira al futuro en otro club.

Once partidos -diez de La Liga y uno de la Champions League- y 357 minutos son los números de Isco Alarcón este curso. Una asistencia suma a su bagaje en la 2020/2021, algo que le ha llevado no solo a ocupar regularmente un sitio en el banquillo, sino también a ser centro de los rumores. El de Arroyo de la Miel no renovará y solo falta por confirmarse cuándo se producirá su salida.

Isco y Zidane EFE

Si Isco ya busca la puerta de salida, Marcelo se ha puesto en las manos de uno de los mejores preparadores de futbolistas, quien provocó el gran cambio físico de Marcos Llorente, para dar la vuelta a su situación en el Real Madrid. El segundo capitán se ha visto relegado a un segundo plano después de que haya sido Ferland Mendy el elegido para ser el teórico titular en este primer tramo de la campaña.

Fichajes

En el plano de los fichajes, hay varios nombres que se han situado en la órbita madridista en los últimos meses. Como ya se ha mencionado, el regreso del público al Santiago Bernabéu marca la estrategia del club blanco, aunque también fue muy importante acceder a los octavos de la Champions League, ya que la máxima competición continental es una gran fuente de ingresos.

En cuanto a las posibles incorporaciones, hay cuatro nombres marcados en rojo: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Eduardo Camavinga y Paul Pogba. El gran deseado es el delantero francés, quien también tiene por delante un 2021 de lo más movido. Su contrato con el PSG finaliza en junio de 2022, pero desde el Parque de los Príncipes se le presiona desde hace meses para que acepte renovar.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Por el momento, Mbappé se ha negado a renovar y este es el principal punto para que pueda acabar recalando en el Real Madrid. El jugador es consciente de ello, pero es que, además, las cuentas del PSG echan humo y más lo van a hacer cuando Neymar firme su renovación. Tampoco hay que olvidar que Messi interesa al coloso parisino y es del todo inimaginable económicamente que Leo, Neymar y Mbappé puedan compartir vestuario por sus altas fichas.

Haaland es otra opción para el Real Madrid en el mercado. Aunque su fichaje podría posponerse hasta 2022. El delantero noruego ya piensa en desafíos más importantes y el Barcelona también está tanteando su situación. Por último, Camavinga y Pogba son los dos centrocampistas con más opciones a estas alturas y ambos ya han iniciado los movimientos para salir de sus respectivos clubes.

[Más información - 21 deportistas que serán protagonistas en 2021: duelo de generaciones en año de los Juegos Olímpicos]