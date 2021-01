Hazard es elegido gran icono de la selección de Bélgica en toda su historia

Eden Hazard ha recibido un importante reconocimiento por parte de la selección de Bélgica y de todos los aficionados al fútbol belga al ser elegido como el mayor icono del combinado nacional de los últimos 125 años de historia. Es decir, ha sido nombrado como el mejor futbolista belga de todos los tiempos, lo que supone todo un honor para la estrella del Real Madrid.

Además, este reconocimiento le llega en un momento que no está siendo nada fácil para él, ya que no atraviesa su mejor situación en el equipo blanco, perseguido por las lesiones desde que llegara al equipo hace ya algo más de un año y medio. Hazard no ha podido brillar con el Real Madrid y por eso se siente en deuda con el club y con la afición.

El futbolista belga fue una de las grandes apuestas del Real Madrid en materia de fichajes, la última gran incorporación, el fichaje más galáctico de los últimos años. Sin embargo, las lesiones no le han permitido tener la continuidad deseada para mostrar el inmenso jugador que era en el Chelsea, uno de los mejores del mundo.

Hazard se retira ante el Alavés La Liga

Desde su llegada la entidad de Concha Espina, las lesiones musculares, su grave problema en el tobillo que le tuvo apartado meses durante el curso pasado y hasta la Covid-19 han atacado a un futbolista que estaba llamado a ser el gran sustituto de Cristiano Ronaldo, ese jugador desequilibrante capaz de romper defensas, desequilibrar partidos y aportar goles y asistencias.

Ahora, el jugador del Real Madrid quiere dejar atrás todos esos problemas y volver a entrar en dinámica con el equipo tras superar sus últimas dolencias. Tiene el apoyo de todo el vestuario y de Zinedine Zidane, ya que ellos sí han podido disfrutarle en los entrenamientos y comprobar que Hazard es un jugador único, capaz de hacer fácil lo que otros ven imposible y de imaginar lo que otros ni siquiera pueden soñar.

Nadie en el club duda de su magia y de su calidad, pero sí es verdad que están impacientes y expectantes por poder disfrutar de un jugador que debía elevar el nivel del equipo y ser capaz de marcar las diferencias. Quizás este 2021 sea el año de su despegue con la camiseta blanca.

Líder de Bélgica

De momento, ha recibido este importante galardón por parte de la Federación belga de fútbol. La implicación y el compromiso de Hazard con el combinado nacional son increíble. Debutó con tan solo 17 años y 316 días y ha sido en multitud de ocasiones el líder de un equipo muy atractivo, a quien llevó a su mejor resultado histórico en el Mundial de Rusia de 2018 en el que los Diablos Rojos fueron terceros con un Hazard espléndido y un Courtois imperial.

Hazard, con Bélgica Reuters

Hazard lideró la votación del premio 125 Years Ultimate Icon con el 10,6% de los votos, superando a Vicent Kompany, que sumó el 9,4% de los votos y a Kevin de Bruyne, que se recogió el 9,1%. Más atrás se situaron Jan Ceulemans y Paul Van Himst. El Top10 estuvo completado por Lukaku, Guy Thys, Eric Garets, Jean-Marie Pfaff y Raymond Goethals.

[Más información: Florian Neuhaus levanta pasiones: apuntan a una guerra entre Real Madrid y Bayern por ficharle]