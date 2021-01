Hazard sigue el plan de Zidane para la Supercopa

8 partidos. 2 goles. Y hasta 13 citas perdidas por culpa de los problemas físicos. Es la trayectoria de Eden Hazard con el Real Madrid lo que va de temporada. Malos números que no le han permitido encadenar la continuidad necesaria en el conjunto merengue. Una situación delicada y que él mismo sabe que le perjudica de cara a los aficionados.

"La geste espera que juegue un poco más y que juegue bien", ha asegurado en una reciente entrevista. Y por ello al 2021 le pide salud y buena suerte para escapar de todas las lesiones que le vienen lastrando desde que fichó por el Real Madrid. La última, la que se produjo en el encuentro ante el Alavés el pasado 28 de noviembre.

Hazard se retiró del terreno de juego antes de llegar a la media hora. El Real Madrid, por si fuera poco, perdió en un partido para el olvido. Pero todos los ojos estaban puestos en el belga, que dos partidos antes se había quedado fuera al contagiarse de la Covid-19 y que tan solo hacía un mes había superado otra lesión iniciada en los primeros compases de la temporada.

Con el físico del belga algo delicado, la máxima de Zidane fue no arriesgar. Mantener la calma y más con el Real Madrid atravesando uno de sus mejores momentos. Sin presión, sin minutos excesivos y con una protección total para cumplir un plan específico de recuperación. El propio técnico merengue lo dejó claro.

"Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año, es una pena, vivir estos momentos difíciles. No me gusta, nunca me ha gustado. Nunca le había pasado nada antes de lesionarse en el Real Madrid y jugaba con regularidad".

Palabras que expresó ante los medios el pasado 19 de diciembre, un día antes de que el Real Madrid se las viera con el Eibar. La presión comenzaba a llegar y las ganas de ver a Hazard en el césped aumentaban entre los aficionados. Pero Zidane no movió ficha y se mantuvo.

Todas las miradas, entonces, apuntaron al Granada. El duelo ante el conjunto nazarí podía suponer la vuelta definitiva de Hazard. Se daba por sentada su aparición. Y, al menos, fue convocado. Sin embargo, el técnico galo siguió la línea expresada y ni siquiera le dio minutos. Suplente a un partido de cerrar el 2020.

Del Elche a la Supercopa

Sería contra el Elche cuando Hazard recuperaría su condición de estrella. Zidane le volvió a convocar después de sus entrenamientos satisfactorios. El belga viajó y sus primeros minutos eran cuestión de tiempo. "Va a estar mañana y la idea es que juegue un poco. El otro día se decidió otra cosa, pero la idea es que ya entre. Son muchos días con el equipo y queremos aprovechar ya a Eden", trasladó en la previa del partido.

Promesa que cumplió dando algo menos de un cuarto de hora de juego. Buenas sensaciones y cogiendo ritmo. ¿La titularidad? Podría llegar ante el Celta y a nadie le sorprendería. Pero Zidane, cauteloso, repitió: tramo final del partido y aparición. En esta ocasión algo más de 15 minutos sobre el terreno de juego para seguir cogiendo ritmo. "Poco a poco", recalcó el técnico.

La próxima oportunidad está en Pamplona ante Osasuna. Un duelo donde la temperatura será protagonista y que podría dar, a la tercera, la titularidad a Hazard. Todo pensando en el duelo de la próxima semana, donde el Real Madrid se jugará el primer título del año. La Supercopa de España y su semifinal ante el Athletic es el gran objetivo de Hazard. Más todavía después de cumplir 30 años.

