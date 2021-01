Hazard se opone al VAR y se confiesa: lo mejor de Messi, Cristiano Ronaldo y Zidane

Eden Hazard cumple 30 años en el Real Madrid, el club en el que siempre quiso jugar. El belga, sin embargo, no ha podido despuntar como él preveía. Las lesiones le han impedido convertirse en esa estrella imposible de frenar que desbordó en el Chelsea y le llevó a recalar en la capital española. En una entrevista, el delantero se sincera sobre sus problemas físicos, sus rivales y, cómo no, sobre la polémica.

El jugador del Real Madrid ha asegurado que su único deseo es "que mejore con las lesiones". Y es que los problemas físicos están siendo su principal problema. Bien por dolores musculares o por el contagio de la Covid-19, Hazard no ha conseguido entrar en dinámica al igual que el año pasado. En conversación con RTBF, Hazard reconoce que la gente "espera que juegue un poco más y que juegue bien".

Esta temporada, sin ir más lejos, se ha perdido 13 partidos por las lesiones. Número al que se suma el otro encuentro que no pudo disputar por culpa de la Covid-19. Entre otros duelos, Hazard no pudo estar ante el Barça o en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Hazard también se sincera sobre su entrenador, Zidane. Del galo destaca su clase, aunque él "tambien" la tenga. De Messi, rival en el FC Barcelona, cogería su pie izquierdo. Y de Cristiano Ronaldo, la última estrella que abandonó el Real Madrid, "su sed de ganar, su sed de trofeos" y "su deseo de querer marcar siempre".

Eden Hazard sigue el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo desde la banda mientras calienta REUTERS

Sin embargo, el referente al que siempre siguió no fue ninguno de ellos. Tampoco Henry, según ha explicado en dicha entrevista. Fue Riquelme al jugador que nunca ha conocido y con el que le gustaría haber compartido zona de trabajo. "Vi todos sus vídeos cuando era más joven", ha reconocido. Por ello, le gustaría encontrarse con él "en un campo" o "simplemente hablar" con el exjugador.

VAR y el futuro

Hazard también se ha mojado sobre el uso de la tecnología en el deporte. Y el belga no se ha mostrado muy favorable a su aportación al fútbol. Según Hazard, desvirtua lo que es el deporte con su emoción y tensión. Las injusticias, incluso, forman parte de él.

"Le quita tanta diversión al fútbol, las emociones... Marcamos y luego nos preguntamos qué va a pasar", ha explicado en RTBF. Aunque ha reconocido que el VAR "corrigió muchos errores", Hazarfd ha defendidoq ue "la injusticia también es la belleza del fútbol". "Sin dudarlo", la norma que cambiaría del fútbol sería el uso del VAR.

Respecto a su futuro, Hazard no mira más allá de acabar contrato. Cuando lo haga ya tendrá casi 34 años, por lo que seguir jugando dependerá exclusivamente de su potencial físico. "Veremos si el cuerpo me deja en paz", ha bromeado. Porque, "si las lesiones se acumulan" no llegará a los 35 jugando en la élite. "Siempre estaré en el fútbol, pero tal vez no sea profesional", ha sentenciado en la entrevista.

[Más información - Salah, la opción número uno del Real Madrid: así es la operación de la que hablan en Inglaterra]