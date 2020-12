Las claves del regreso de Hazard

El Real Madrid contará con una gran aparición en el duelo liguero ante el Elche. Los de Zidane ya tienen en sus filas a su estrella, un Eden Hazard que no está disfrutando del inicio de la temporada por los problemas físicos. El belga ha pasado un largo y minucioso proceso de recuperación donde arriesgar no estaba entre las opciones. Con la seguridad de que se encuentra en perfecto estado de forma, el delantero apunta a ser el protagonista por excelencia del cierre del 2020.

Hazard disputó su último partido ante el Alavés. Un encuentro en el que el Real Madrid salió derrotado y que supuso el último pinchazo merengue antes de iniciar una remontada en La Liga y la Champions League. El belga se retiró tocado y con mal gesto. Sin embargo, en un primer momento cabía la esperanza de que su ausencia no se alargara en el tiempo. Finalmente se confirmaron los peores presagios y el encuentro ante el Elche será el de su reaparición.

En total, Hazard solo ha podido disputar siete partidos con el Real Madrid esta campaña. Tres de Liga y otros tres en competición continental. Con él en el césped solo se ha cosechado una derrota y, curiosamente, esa ante el Alavés en la que se tuvo que marchar antes de tiempo. El delantero gusta en el club, en el banquillo y en la afición. Y tras días de trabajo y cuidados, el '7' está de vuelta.

Paciencia y confianza

Las prisas nunca son buenas y menos en el fútbol. El Real Madrid no ha querido arriesgar con Hazard y, aunque parecía que podía tener una oportunidad ante el Eibar hace dos jornadas, Zidane le acabó dejando fuera de la convocatoria. Una decisión que sorprendió y que, como el mismo técnico explicó, se debía a asegurar. No se iba a forzar al jugador y hasta que no estuviera al 100% no se produciría su regreso.

Zidane: "Hazard estará con nosotros mañana"

El siguiente paso fue convocarle ante el Granada. Hazard, sin embargo, se quedó sin jugar. El belga estuvo en el banquillo porque Zidane decidió "otra cosa", como él mismo ha reconocido. Pero la explicación no es otra que la de que Hazard ha trabajado al máximo en los últimos entrenamientos y se encuentra en plena forma para poder rendir al nivel esperado y sin riesgos físicos.

Contra el Elche no fallará: "Va a estar mañana y la idea es que juegue un poco. El otro día se decidió otra cosa, pero la idea es que ya entre. Son muchos días con el equipo y queremos aprovechar ya a Eden".

Eden Hazard, durante un partido de esta temporada LaLiga

Calendario

Que vaya a jugar el último partido del 2020 es algo simbólico, pero también clave en el aspecto deportivo. Hazard tiene que coger ritmo para empezar el nuevo año de la mejor manera y más teniendo en cuenta la oportunidad de oro que tiene el Real Madrid. Aunque no se disputarán encuentros de Champions League, sí que estará en juego el primer título de la temporada.

El equipo de Zidane se juega levantar la Supercopa de España contra el Athletic Club. El conjunto vasco será el rival de las semifinales del torneo organizado por la RFEF. Un encuentro igualado, tenso y donde Hazard podrá desplegar todas sus habilidades sobre el terreno de juego. Una ocasión idónea para dar un paso al frente y comandar al cuadro blanco hacia el primer galardón colectivo de la campaña.

Y, por si fuera poco, el Real Madrid y Hazard se jugarán seguir creciendo en La Liga ante Celta, Osasuna, Alavés y Levante. Encuentros que a priori parecen sencillos pero que, visto el historial de la competición, acaban decidiendo más de una Liga.

[Más información - Isco busca equipo en enero para salir del Real Madrid]