Zidane: "¿Las renovaciones? Quiero que se queden y que se arreglen las cosas"

El Real Madrid despide el año con su partido de este miércoles contra el Elche en Liga. El club blanco se mide contra uno de los recién ascendidos para seguir con su racha de victorias en el campeonato liguero y seguir presionando al Atlético de Madrid. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar el partido antes de acabar con el 2020.

Zidane habló ante los medios de comunicación desde Valdebebas tras una sesión en la que pudo contar con todo el grupo salvo el lesionado Rodrygo. Entre ellos estuvo Eden Hazard, sobre quien había todavía dudas de si estaría en el último partido del año del Real Madrid y que Zidane ha despejado.

Zidane analizó toda la actualidad blanca. Volvió a ser cuestionado por la situación de Isco y Marcelo, que siguen sin tener un rol importante en el equipo.

Isco y Marcelo

"Todos están entrenando bien. Son muy serios. Me alegro de ver al equipo y que estén todos enchufados. Saben que tendrán la oportunidad y queremos seguir en esta línea".

Salidas en invierno

"Cuento con todos mis jugadores. Son jugadores del Real Madrid y no me meto en estas cosas. Solo puedo controlar lo que hay aquí y puedo decir que están enchufadísimos porque entrenan muy bien".

Vuelve Hazard

"Va a estar mañana y la idea es que juegue un poco. El otro día se decidió otra cosa, pero la idea es que ya entre. Son muchos días con el equipo y queremos aprovechar ya a Eden".

Renovaciones pendientes

"El debate está ahí. Sabéis lo que pienso y quiero a todos mis jugadores y que se queden. Para mí, son los mejores. Yo quiero que se arregle por el bien de todos".

Críticas en el peor momento

"No me incomoda nada. Vosotros preguntáis y yo respondo. Intento hacer mi trabajo y las críticas no van a cambiar nada. Vamos a seguir trabajando duro y, de todas formas, no porque hoy ganemos los partidos somos los mejores. Vendrán partidos complicados y hay que demostrar durante 90 minutos que lo que hacemos lo hacemos bien. Las cosas de afuera no cambian nada dentro".

¿Lo mejor de Zidane?

"No puedo contestar, ya lo hacéis vosotros. No lo sé. Sí puedo decir que me gusta mucho el fútbol, eso sí. Me ha gustado de siempre. Jugué casi 20 años, 18, y ahora como entrenador estoy disfrutando. Defectos tengo, seguro. Pero mi pasión es el fútbol".

Peligros del Elche

"Es un conjunto muy bueno como equipo. Hay individualidades como siempre, pero no voy a sacar uno. Juega muy bien al fútbol. Dificultades tendremos y hay que mostrar nuestra mejor versión si queremos sumar".

Lo de Marcelo e Isco duele

"No me duele más o menos. me duele porque son jugadores que quieren jugar. Todos quieren jugar e Isco y Marcelo, con lo que hemos vivido, es una situación complicada. Es la parte mala del entrenador y que tengo que asumir. Son momentos complicados".

Los jugadores no eligen el equipo

"Aquí no pasa eso. Soy el entrenador y la parte deportiva tengo que elegirla con mi gente. Ellos no se meten ni se meterán. Quieren ganar partidos y luchan y pelean. Lo que quieren es ganar".

Lesiones en marzo y abril

"Riesgo siempre ahí, jugando cada tres días... Hemos tenido lesiones, como todos los clubes. Aquí hay muchos profesionales y son muy competentes. Estamos atentos a todo y no arriesgaremos con un jugador si se puede hacer más daño. Nunca vamos a arriesgar. El riesgo en general está porque hay muchos partidos. A nivel de preparación física estamos bien".