Álvaro Benito: "La sensación es que el Madrid solo nada cuando tiene el agua al cuello"

La derrota del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao protagonizó las tertulias radiofónicas. El conjunto entrenado por Zidane era favorito para llegar a la gran finald de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Sin embargo, los de Marcelino dieron la campanada y aprovecharon dos errores merengues para llegar a situarse con un 0-2. Álvaro Benito, exjugador merengue y con experiencia en los banquillos, dio su visión de lo sucedido en El Larguero de la Cadena SER.

Benito explicó que no responsabiliza "tanto al entrenador cuando un jugador juega menos". Obviamente, es él quien elige el once, pero el deber de todos los jugadores es darle la vuelta a la situación", subrayó el tertuliano. Y es que, para Álvaro Benito, "la sensación" es que este Real Madrid "solo se pone a nadar cuando tiene el agua al cuello" y "la última media hora" ante el Athletic así lo demostró.

Es decir, para el exjugador, la salida del Real Madrid al terreno de juego no fue buena y esa falta de concentración fue la que acabó condenando al equipo merengue en su eliminatoria. "Cuando no pones el mismo interés en cada disputa, cada balón... le estás dando ventaja al rival. Luego te puedes ahogar. Hoy, por ejemplo, no le ha dado para ganar".

Además, Álvaro Benito también pidió no criticar a Eden Hazard. El belga no terminó de despuntar, pero tal y como subrayó en la tertulia el exjugador, una de las claves es la falta de continuidad del delantero merengue. "La única manera es insistir con él en el once titular", recalcó Benito. "Si dentro de seis o siete partidos vemos que no sube el nivel, quizás llegue el momento de optar por otro compañero", indicó.

Pero, por encima de todo, la derrota ante el Athletic no tuvo mucho que ver con el nivel de Hazard. "No es el día para criticar a Hazard" porque lleva una temporada "tremenda" en lo que a problemas físicos y contratiempos se refiere.

Críticas a Zidane

Otra de las sorpresas que dejó la tertulia de El Larguero de Cadena SER fue la defensa de Manu Carreño sobre Zidane. El presentador del espacio, ante los ataques de su compañero de mesa Pulido, pidió no olvidar todo lo conseguido por Zidane en el banquillo del Real Madrid.

"En esa libreta están apuntados los 11 títulos en cuatro años. Abundará también eso", espetó Manu Carreño ante la estupefacción de los presentes. "Hay muchas veces que criticamos a Zidane porque para eso estamos, para criticar a Koeman, a Cholo, a Zidane... Pero en esa libreta tienen que estar los títulos que ha ganado". Ante la respuesta del resto de tertulianos, Carreño subrayó que "si tiramos para atrás" a la hora de valorar a un jugador o un entrenador como Zidane, "tiramos para atrás en todo" y "no solo en lo malo".

Y es que, a pesar de la derrota y las eternas críticas, los datos reflejan que Zidane ha firmado una época histórica al frente del conjunto merengue.

