Font y Laporta, dos proyectos para el Barça: la guerra de nombres que decidirá las elecciones

La presentación del organigrama deportivo de Joan Laporta ha puesto todas las cartas sobre la mesa en las elecciones a la presidencia del Barcelona a una semana de su celebración. El expresidente es el claro favorito, pero la guerra con Víctor Font se ha recrudecido en las últimas semanas entre polémicas y algún nombre que coincide en ambas candidaturas.

Se trata de una guerra de nombres en toda regla de cara a la votación del próximo 7 de marzo. Dependerá de ellos que Laporta confirme ese día que es intocable o que Font dé un golpe inesperado y se proclame ganador. Pero, ¿quiénes están en su plan deportivo? ¿Dónde han surgido las tensiones entre ambos candidatos?

Víctor Font fue el primero en presentar su proyecto deportivo y lo hizo allá por el 30 de diciembre de 2020. Puso nombres y apellidos en cada cargo: Juli López será el director general de deportes; Xavi Hernández, el general manager; Jordi Cruyff, el director deportivo; el secretarios técnico: Tito Blanco; Paco Seirul·lo, en el área de metodología; y, Joan Vilà y Albert Benaiges, como los directores del fútbol base.

Joan Laporta presentó a su equipo este jueves junto a Rafa Yuste, su vicepresidente, y Xavier Budó. Al acto asistieron José Ramón Alexanco, Víctor Valdés, Sergi Barjuán, Víctor Múñoz, Ángel Pichi Alonso, Xavi Llorens y Albert Benaiges. Además, estuvo Mateu Alemany, con quien siguen en negociaciones. A diferencia de Font, Laporta no explicó que cargó ocuparían aquellas personas que le acompañaron.

Para sorpresa de muchos, Samuel Eto'o, Deco y Rafa Márquez dieron apoyo telemáticamente a la candidatura aunque no formarían parte del plan deportivo.

Polémica con Benaiges

Y, ¿donde está el problema?. En las 'listas' de ambos aparece Albert Benaiges, descubridor de Andrés Iniesta y coordinador del fútbol base del Barcelona en la etapa dorada de La Masia. Ante la polémica, Víctor Font, candidato de Sí al Futur, explicó lo que había ocurrido añadiendo más leña al fuego:

"Albert (Benaiges) llamó desesperado a Joan Vilà y le dijo que le habían presionado. Que tenía que ir y salir en la foto. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y le dijimos que no sufriera que fuera a la presentación de Laporta. También le dijimos que cuando ganemos contaremos con él porque creemos en su talento. Yo tengo una relación personal con él, ha estado en mi casa de Dubai y sé como trabaja. Le dijimos que estuviera tranquilo", contó Font.

¿Y Jordi Cruyff?

Pero el de Benaiges no es el primer episodio polémico entre ambos candidatos con los nombres de sus equipos. Laporta ya dinamitó los planes de Font cuando Jordi Cruyff se desmarcó de la candidatura al alegar que tenía contrato con el Shenzhen FC chino y que su padre habría votado a Laporta. Pero del hijo de Cruyff no se supo nada este jueves a lo que Font dijo que "es muy extraño que de la candidatura de Laporta se filtre que también cuenten con Jordi Cruyff y que hoy no hayan dicho nada públicamente".

Los 'ases': Xavi y Puyol

A una semana de las elecciones, los que puede decantar la balanza son los 'ases'. Estos son Xavi Hernández y Carles Puyol, dos emblemas del barcelonismo. Ni Xavi -pese a estar en el organigrama de Font- ni Puyol -a quien Laporta mandó un mensaje en su presentación- han dado un paso al frente. Ninguno quiere hipotecar su futuro a una candidatura, pero si Font o Laporta logran en el sprint a meta un guiño podrán conseguir un impulso importante para al votación.

Font ya atacó a Laporta tras su presentación y dijo sentirse "decepcionado porque Xavi Hernández no sale en su plan y es uno de los activos del barcelonismo más importantes del momento". El actual entrenador del Al Sadd es sobre quién se ha formado el plan deportivo de la candidatura de Font, no ocurre lo mismo con la de Laporta, quien ya aseguró que considera que aún no es el momento de Xavi.

En cuanto a Puyol, Yuste, la mano derecha de Laporta, le mandó un mensaje en la presentación del jueves: "Carles, me gustará mucho que puedas volver a estar con nosotros si ganamos las elecciones", dijo. El excapitán no se pronuncia y, pese a Font también dijo en el pasado que le gustaría contar con él, parece más cercano a la candidatura del expresidente que la de Sí al Futur.

