Víctor Font tiene un plan para que el público vuelva al Camp Nou en abril con 25.000 personas

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, se ha puesto manos a la obra a la hora de elaborar un proyecto sólido para intentar ocupar el trono del poder en el conjunto azulgrana. A falta de nombres, como están haciendo otros candidatos, Font se ha centrado en todos los asuntos que rodean a los grandes fichajes. Desde las políticas sociales del club, la solución a los problemas económicos o la renovación de Messi.

Sin embargo, hay otro asunto que relaciones directamente al Barça con su gente y en el que Víctor Font quiere jugar un papel importante. Se trata de la vuelta del público a los estadios, algo que afecta al Barça, pero que lógicamente también afecta al resto de equipos de la liga española.

No obstante, el líder de la candidatura 'Sí al futur' quiere que sea el conjunto catalán quien lidere ese retorno de los aficionados a las gradas, de manera que los estadios puedan volver a presentar parte de su aforo como han hecho otros espectáculos y eventos durante los últimos meses.

Víctor Font, el socio de Granollers que quiere ser presidente del Barça

Hay que recordar que, además del sentimiento extraño lógico para aficionados y jugadores que supone tener los estadios vacíos, la falta de público ha supuesto unas pérdidas económicas muy grandes para todos los equipos, especialmente para Real Madrid y FC Barcelona, los clubes con los estadios más grandes y que mayor número de aficionados suelen llevar hasta sus feudos.

Por ello, Víctor Font se ha empeñado en que el Barça lidere ese difícil, pero lógico proceso, de que el público pueda retornar a sus asientos. Muchos esperaban que la llegada de la vacuna contra la Covid-19 permitiera en este 2021 la vuelta de los aficionados, algo que de momento no se ha producido y que no tiene una fecha fija ni cercana. No obstante, Font ya da sus propias fechas.

El candidato a la presidencia del Barça quiere que a partir del mes de abril, en el Camp Nou puedan entrar unas 25.000 personas, algo más de la cuarta parte del estadio azulgrana. La idea de Font es presentarle su propuesta al CSD y al Procicat para que sea estudiada y para que sea aceptada. El retorno del público a los campos sería una excelente noticia para todos siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad sanitaria necesaria.

El plan de Font

Font quiere que el 4 de abril, cuando se disputa el FC Barcelona - Valladolid, se dé el pistoletazo de salida a esta nueva carrera por llenar los estadios. La intención es que los aficionados no solo regresen al Camp Nou, sino que lo hagan también al Palau Blaugrana y al Estadio Johan Cruyff donde juega el Barça B.

El Camp Nou, antes del FC Barcelona - Cádiz de La Liga. Foto: Twitter (@FCBarcelona_es)

"Se están poniendo en marcha iniciativas en todo el mundo para que el público vaya volviendo a los estadios y pabellones, en la NBA, en la Premier e incluso aquí se hará una prueba piloto en Girona. El Barça debe liderar esta iniciativa porque es evidente que al Real Madrid no le interesa, para poder acabar las obras de su estadio".

Font asegura que está en conversaciones con clubes de Primera y Segunda División para transmitirles su idea y que todos se han mostrado favorables. También se lo ha comunicado a LaLiga. De las 25.000 personas que entrarían al Camp Nou, 23.000 serían socios, mientras que en el Palau solo entraría 1.900 y en el Johan Cruyff unas 1.500.

