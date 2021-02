La final de la Champions League, ¿en Nueva York?: el plan de la UEFA

El fútbol se abre a nuevas puertas. La UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, se prepara para una renovación total de la Champions League a partir de 2024. El máximo organismo continental prepara una revolución del formato de la competición en respuesta a la posible creación de una Superliga europea y, entre otras posibilidades que se barajan, también se podría expandir más allá de Europa.

Nueva York gana enteros como posible candidata para acoger una final de la Champions League, que sería la de la edición de 2025, tal y como lo señala el diario británico The Sun.

Las próximas finales, desde 2021 hasta 2024, están establecidas: Estambul (Turquía), San Petersburgo (Rusia), Múnich (Alemania) y Londres (Inglaterra). La de 2024, que se disputará en el estadio de Wembley, será la última bajo el actual formato y la primera de una nueva era podría ir más allá con grandes novedades.

Calentamiento de los jugadores del Real Madrid en el Estadio de Bérgamo Reuters

Para la UEFA no es algo nuevo lo de poder llevar a Nueva York la Champions. Ya en 2016, cuando Ceferin llegó al cargo de máximo mandatario, se habló de dicha posibilidad: "Ir de Portugal a Azerbaiyán, por ejemplo, es casi lo mismo que ir a Nueva York. Para los aficionados no hay problema", dijo en aquel entonces.

Según The Sun, la propuesta vuelve a estar sobre la mesa. Las posibilidades logísticas y económicas serían enormes, contando con el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Tiene capacidad para 82.000 aficionados y sería un lugar ideal para albergar la final tras haber pasado por allí giras veraniegas, con partidos tan destacados como el derbi de 2019.

La Superliga

Respecto a la creación de la Superliga, parece haberse enfriado en los últimos meses. Luis Rubiales, presidente de la Federación española de fútbol, comentó hace unas semanas que el asunto de la Superliga había que "abordarlo de una manera muy seria" y que, de momento, no creía que pudiera organizarse "fuera de la UEFA".

La solución para cambiar el sistema pueden ser dos, dijo entonces Rubiales en El Larguero de la Cadena SER, "O disminuyen los equipos o cambias el formato". "Las Ligas tienen que ayudar disminuyendo las jornadas". En ese caso se podrían jugar "33 jornadas, más de dos Clásicos, campos neutrales...".

[Más información: La nueva Champions League 'anti Superliga': 36 equipos, doble de partidos, liguilla...]