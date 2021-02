Lahm pide a los jugadores de fútbol no hagan pública su homosexualidad

El fútbol y la homosexualidad vuelven a la primera plana de la actualidad después de que un jugador de primer nivel haya hecho una importante revelación sobre la trascendencia que tiene aclarar la orientación sexual. Philipp Lahm publica su libro autobiográfico este mes y el diario BILD ha tenido acceso antes de tiempo. En el medio alemán han sacado a la luz una reflexión que hace el exfutbolista del Bayern Múnich sobre esta cuestión que afectó, por ejemplo, a un compañero como Thomas Hitzlperger.

El lateral derecho aconseja a aquellos futbolistas que sean homosexuales no desvelar su orientación sexual, no solo en público, si no también ocultársela a sus compañeros de equipo así como a sus rivales. "Tendrían que soportar insultos y difamaciones, ¿quién lo aceptaría?", expone Lahm sobre esta cuestión. De hecho, hablando de Hitzlperger, comenta que le pareció "prudente" al admitirlo una vez que acabó su carrera como profesional.

En 'El juego: el mundo del fútbol', Lahm explica que "aún falta aceptación en el mundo del fútbol y en la sociedad, en general", por lo que el campeón del mundo de 2014 considera que el jugador que lo admita "no podrá contar con la misma madurez en todos sus rivales ni en los recintos o estadios en los que vaya a competir", a pesar de que él sí tenga esa madurez para contarlo. Unas polémicas declaraciones que han levantado ampollas.

Tore, Titel, tolle Spiele. Mein neues Buch mit dem Titel "Das Spiel. Die Welt des Fußballs" erscheint am 22.Februar im @CHBeckLiteratur. Mein ganz persönlicher Blick auf den Fußball. Alle wichtigen Hintergründe und Infos zum Buch findet ihr hier: https://t.co/9fomIj6AQA #ad pic.twitter.com/gJoTyF38pB — Philipp Lahm (@philipplahm) February 16, 2021

Quizá está cargado de realidad, pero el hecho de que incite a los jugadores a mantener este secreto con ellos, con las consecuencias psicológicas que pueda tener, ha abierto un debate en el país germano. Es una de las caras visibles del fútbol alemán de la última época y cuenta con una gran trayectoria tanto por títulos como por su rendimiento sobre la cancha. Es por lo que sus palabras han tenido un calado muy importante en la sociedad de su país.

El llamamiento

Todo esto ha coincidido con una declaración que han firmado más de 800 personas del mundo del fútbol alemán en la revista 11 Freunde apoyando que los homosexuales hagan pública su orientación sin temor a cualquier represalia. "Te apoyaremos y alentaremos y, si es necesario, te defenderemos de la hostilidad. Porque estás haciendo lo correcto y nosotros estamos de tu lado", argumenta una carta firmada por gente como Marco Rose, próximo entrenador del Borussia Dortmund, o su próximo director general, Hans-Joachim Watzke.

#ihrkönntaufunszählen⁠

⁠

In der neuen 11FREUNDE Ausgabe #232 stärken über 800 Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland homosexuellen Spielern den Rücken.⁠ pic.twitter.com/T7PqPkAi50 — 11FREUNDE_de (@11Freunde_de) February 17, 2021

"Esa es la decisión libre de cada individuo. Pero queremos que todos los que decidan puedan estar seguros de nuestro pleno apoyo y solidaridad", recalca esta misiva en la que se pide comprensión ante una situación que debería normalizarse.

