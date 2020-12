Koeman: "Si pitan el penalti a Cristiano, también el de Messi"

El Barcelona no pudo clasificarse como primero de su grupo para el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Tuvo que llegar Cristiano Ronaldo para acabar con la racha de victorias consecutivas en la competición continental esta temporada de los culés.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica. Koeman denunció en rueda de prensa que el primer penalti a favor de la Juventus no lo era y que si se pitó eso, no entiende por qué no se señaló el de Messi. Aunque lo que sí reconoció es que entarron al partido "con miedo" y "sin agresividad".

"Hemos entrado al partido para no perderlo en vez de para controlarlo", apuntó el entrenador holandés. Una autocrítica que le llevó a afirmar que si perdieron el duelo ante la Vecchia Signora fue por lo mal que lo hicieron durante la primera media hora del encuentro.

El neerlandés también fue protagonista por un rifirrafe que tuvo con el banquillo azulgrana. Ante los medios, Koeman reveló que todo fue porque pidieron la segunda tarjeta amarilla para Lenglet y esto es algo que, a su juicio, no se debe hacer en el campo.

Miedo culé

"Creo que gran parte de nuestra derrota ha venido en los primeros 25 o 30 minutos del partido. Hemos entrado mal al partido, con miedo. Sin agresividad. Hemos entrado al partido para no perderlo en vez de para controlarlo. No hemos estado bien, ni siquiera en las posiciones. Luego hemos mejorado. Creo que perdimos el partido en la primera media hora".

Griezmann dice que la culpa es de los jugadores

"Como entrenador, intento preparar el partido y cómo tiene que salir el equipo. Hemos hablado antes del partido de juntar el equipo. Pero para eso hay que ganar batallas, unos contra uno. Hemos dejado espacios y también se puede discutir sobre los penaltis. El primero no es penalti. Si no, también hay que pitar el de Messi. Pero ha sido nuestra culpa".

Cambios para proteger a sus jugadores

"Alba y Lenglet tenían tarjeta y, además, tenemos un calendario apretado. Y creo que la entrada de Umtiti ha sido positiva. No hemos estado a nuestro nivel pero la trayectoria en la Champions ha sido buena".

Se encaró con el banquillo de la Juve

"Pidieron tarjeta a Lenglet. No es limpio creo y no es parte de mi filosofía de fútbol".

¿Pueden competir la Champions?

"Sí podemos. Hemos jugado dos partidos y hay que ver el equipo. Esta es una lección que tenemos que aprender".

