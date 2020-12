Cristiano lidera a la Juventus en 'territorio Messi' para dejar al Barça sin ser líder de grupo

La Juventus de Turín llegó a la Ciudad Condal con el reto de marcar tres goles en el Camp Nou y de no recibir ninguno. Parecía complicado que lo lograse después de ver el rendimiento del Barcelona en la Champions League, pero un acertado Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que el estadio culé es su jardín. [Narración y estadísticas: Barcelona 0-3 Juventus]

El delantero portugués firmó un doblete ante el Barça. Dos goles que llegaron ambos desde el punto de penalti, una especialidad de la casa del ex del Real Madrid. No falló desde los once metros y tampoco lo hizo McKennie cuando tuvo a Ter Stegen delante. Victoria de la Vecchia Signora para conseguir el primer puesto de su grupo y dejar a los de Koeman como segundos.

Salió el Barcelona con su once de gala, contando con las ya sabidas ausencias de Ansu Fati o Piqué. Pero Messi estuvo desde el inicio liderando a los suyos, con el otro gran salvador culé en los últimos años: Ter Stegen. Por parte de la Juventus, Cristiano era el primer espada de los italianos, con Buffon poniéndose bajo los tres palos. Las leyendas cobraron protagonismo en el Camp Nou.

Todos ellos fueron protagonistas, aunque los goles mandan en el fútbol. Ter Stegen salvó a los suyos de una derrota mayor, mientras que Gigi consiguió que la ventana bianconera no se redujese. En cuanto a los extraterrestres. Messi puso el fútbol y Cristiano los goles. Y como ya se sabe, en el fútbol los goles mandan.

