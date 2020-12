Conte, el biscotto y el Real Madrid: "Hablamos de la Champions, no de un torneo de bares"

El Grupo B está que arde. Todo puede pasar y este miércoles se conocerá el resultado definitivo. Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter de Milán se juegan los dos billetes para los octavos de la Champions y el pase para la Europa League. El otro, quedará eliminado de las competiciones continentales en esta temporada 2020/2021.

No hay nada decidido y ahí muchas cábalas posibles. Es por eso por lo que desde Italia se comenzó a hablar la semana pasada de biscotto. La prensa transalpina asegura que habrá empate en el Real Madrid - Borussia Mönchengladbach, que se celebra en el Di Stéfano. Un empate que serviría a ambos siempre y cuando el Inter gane al conjunto ucraniano.

Sobre ello ha hablado Conte en la previa del partido de los nerazzurri frente al Shakhtar Donetsk. El técnico italiano confía en que puedan ganar a su rival y ha recordado que no hace tanto los daban por "muertos". Además, ha señalado que lo que pase en otros partidos no le importa en absoluto.

"La realidad es que tenemos que ganar a un excelente equipo y tenemos problemas importantes para hacer la alineación. Hace una semana estábamos muertos antes del partido ante el Borussia. Ahora tenemos un rayo de luz y tenemos que pensar en ganar", ha asegurado Conte.

"No me preocupa el resto. Hablamos de la Champions y de grandes clubes, no de un torneo de bares. Espero que nadie pueda afrontar este tipo de situaciones porque es algo deprimente para nosotros escuchar algo así. Todos jugarán para ganar su partido", ha continuado el entrenador del Inter de Milán.

Sin Vidal

Arturo Vidal no jugará ante el Shakhtar Donetsk, después de arrastrar unas complicaciones en su lesión. Baja sensible para los nerazzurri, que durante la previa han mostrado mucho respeto por su rival. Así ha hablado Antonio Conte sobre el entrenador de los ucranianos, Luis Castro.

"Es un buen equipo con un buen entrenador. Jugar contra ellos nunca es fácil, pero no tenemos otro camino. Ellos tienen dos resultados posibles, nosotros solo uno", ha finalizado un Conte que espera conseguir la machada y poder seguir jugando competición europea durante la presente temporada.

Para los italianos sería un auténtico jarro de agua fría quedarse fuera de Europa a las primeras de cambio. Algo que también intentan evitar el Shakhtar, el Borussia y también el Real Madrid. A falta de la última jornada de la fase de grupos, el Inter marcha último de su grupo con cinco puntos. Siete tienen ucranianos y españoles, mientras que el Gladbach es primero con ocho.

