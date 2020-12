"El Real Madrid no hará 'biscotto'": el temor de los tiffosi del Inter y el mensaje de un ex

El Real Madrid, pese al desastre contra el Shakhtar Donetsk, sigue dependiendo de sí mismo para pasar a octavos de final de la Champions League. Incluso si el Inter gana al equipo ucraniano en la última jornada, a los de Zinedine Zidane les valdría un empate contra el Borussia Monchengladbach. Las cuentas han hecho que salten las alarmas en Milán, donde el Inter también tendrá que pelear por pasar de ronda.

Y es que en Italia han recordado un término nacido ahí para explicar lo que podría pasar en la última jornada del grupo más apretado de la Champions: biscotto. En Milán temen que Real Madrid y Borussia 'pacten' un empate que salvaría a ambos en caso de que el Inter vaya ganando su partido. Eso dejaría a los de Antonio Conte eliminados sin importar que se hubieran llevado los tres puntos contra el Shakhtar.

Pero hay un exfutbolista del Inter que conoce muy bien al Real Madrid y ha querido tranquilizar a todos los seguidores neroazurri. Esteban Cambiasso, histórico interista y con pasado de blanco, guarda muy buenos recuerdos de su carrera deportiva y su paso por ambos clubes, que ahora están en una situación límite en la Champions.

Estebán 'Cuchu' Cambiasso, en un partido del Inter de Milán Reuters

Cambiasso tranquiliza

El argentino confía en las posibilidades de los dos y no cree que el Madrid se vaya a conformar con hacer biscotto: "Se juega en Madrid y el Real no puede aceptar pasar como segundo del grupo", dijo en Sky Sport sobre las opciones del club blanco para pasar a octavos y su partido contra el Borussia. "Os puedo asegurar que no habrá ningún 'biscotto'. Estoy seguro de eso al 100%. Que el Inter piense en ganar y nada más", tranquilizaba a los tiffosi.

"El Real Madrid juega para ganar, pero puede empatar o perder. Tengo curiosidad por ver lo que dijo Zidane antes del partido porque cuando dijo que serían finales ganaron. Probablemente con el Shakhtar no se presentó así. Históricamente, es más probable que el Real Madrid falle en un partido como este que en el de la próxima semana", añadió al respecto.

Todo listo para que la semana que viene se vean dos batallas por todo lo grande entre cuatros equipos de la Champions League que buscan su billete a los octavos. Dos grandes de Europa en horas bajas como Real Madrid e Inter contra dos sorpresas de la competición que sueñan con pasar de ronda, Borussia Monchengladbach y Shakhtar Donetsk.

