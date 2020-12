Koeman: "La derrota es un paso de gigante atrás en nuestras opciones de luchar por La Liga"

Derrota del Barcelona en La Liga. Lo que podría ser un hecho noticiable, cada vez es más habitual esta temporada. El conjunto azulgrana continúa dejándose puntos en el camino y esta vez sucumbió ante el Cádiz. Sobre todo ello habló en rueda de prensa Ronald Koeman.

Análisis del partido

"La derrota es difícil de explicar. Veníamos de buenos partidos. La primera parte no ha sido buena. Y en la segunda hemos estado mejor, pero es increíble que hayamos perdido por un error que no es esperable de nuestro equipo. No se puede encajar un gol en ese saque. Es de no estar concentrados. La actitud no ha sido buena esta noche. No solo de los defensas".

Champions League

"Son competiciones distintas. Hay que analizar cómo hemos perdido"

Pagaron los errores

"Es dificilísimo de explicar algunos goles que hemos encajado. Creo que pueden ser por falta de concentración. Nos falta agresividad sin balón. Ese puede ser el tema de encajar goles. No es fácil de explicar cómo hemos encajado el segundo gol".

Pelea por La Liga

"Es un paso de gigante atrás en nuestras posibilidades de luchar por La Liga. Es decepcionante, pero hay que aceptarlo. Una distancia de 12 puntos a un equipo tan fuerte como el Atlético de Madrid es muchísimo. Quedan partidos por jugar, pero si no mejoramos nuestra actitud y nuestros altibajos fuera de casa, no podemos decir nada más".

Derrota del equipo

"No, aquí ganamos y perdemos todos juntos".

Cambio de Sergiño Dest

"Le cambio sobre todo por tener un atacante más. Sabemos que Dest en ataque crea peligro, pero un chico como Trincao nos da energía".

Los problemas del equipo

"Creo que tenemos altibajos en nuestros partidos. Cuando no tenemos balón, fallamos bastante. Eso es actitud de todo el equipo".

¿Cómo se corrige la actitud?

"Siempre hay que analizar los partidos. Creo que creamos bastantes oportunidades en ataque. Su portero ha estado fenomenal. Se nos adelantan en el marcador en bastantes partidos fuera de casa. Eso es más complicado porque desaparecen los espacios. Encajamos goles que no puedo pensar que otros equipos que he entrenado encajen".

Primera parte, fuera del guion

"En la primera parte no hemos cumplido lo que dijimos antes del partido. Se nos adelanten y es más difícil. Posicionalmente en ataque estamos bien. No tengo explicación para el segundo gol".

Álvaro Negredo regatea a Frenkie de Jong para hacer el 2-1 del Cádiz ante el Barça Reuters

El segundo del Cádiz

"Es un saque nuestro que entra por Negredo. Es fallo nuestro. No se puede encajar un gol así. Llevamos bastantes así y esto me duele más. Nos falta agresividad en defender, en ganar los duelos uno contra uno. Tenemos que mejorarlo".

Falta de agresividad

"Es en líneas generales. Cuando no tienes balón, tienes que entrar en la batalla con tu contrario. Estoy muy decepcionado".

Actitud

"Si creo que alguno lo tiene, lo hablaré con ellos, no con la Prensa".

¿Qué hay que mejorar?

"Estamos haciendo cambios y seguimos con esta mentalidad".

