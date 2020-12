Luis Enrique responde a Laporta tras su negativa a ceder el Camp Nou a la selección española

Luis Enrique compareció en rueda de prensa tras conocerse el rival de la UEFA Nations League y las sedes donde se disputará el torneo. La Selección participará por primera vez en esta Final Four y buscará el título tan anhelado por la afición. El seleccionador analizó el cruce con Italia, sus futuras convocatorias y, además, mandó un mensaje a Joan Laporta.

El empresario catalán, aspirante de nuevo a la presidencia del FC Barcelona, negó recientemente la cesión del Camp Nou a la Selección. Según él, la "mejor decisión" era que la Absoluta no disputara ningún partido en el estadio azulgrana. Una postura más política que deportiva y que generó cierta polémica.

"Luis Rubiales, presidente de la RFEF, es una persona inteligente que sabe que lo mejor para la selección es jugar donde tiene más apoyo, como Sevilla, Valencia, Madrid... y quizás aquí no sea el lugar más adecuado. Que la selección española no juegue en el Camp Nou es la mejor decisión porque la situación no reúne las condiciones más positivas para que lo haga". Fueron las palabras de Joan Laporta cuando presentaba su candidatura a presidir el FC Barcelona.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Estoy seguro de que en Barcelona hay mucha gente que quiere ver a la Selección".



➡️ "Yo no tengo problema de jugar en cualquier lado y estoy encantado de representar a la @SeFutbol en cualquier sitio".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/jCxQ2xhfi2 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) December 3, 2020

Unas declaraciones que ya han tenido respuesta en la Selección. Luis Enrique ha asegurado que está "seguro de que en Barcelona hay mucha gente que quiere ver a la Selección". Por su parte, no existe "problema de jugar en cualquier lado". "Estoy encantado de representar a la Selección en cualquier sitio", ha indicado en rueda de prensa. Pese a no querer "entrar en polémicas", el técnico fue sincero y se posicionó en el otro extremo a Laporta.

Rival y convocatoria

Luis Enrique, respecto al enfrentamiento ante Italia, aseguró que "está en un periodo de cambio más allá de los tópicos" y que, debido al tiempo que hay hasta que se desarrollen los partidos en octubre, podrán analizar con "exactitud sus fortalezas y debilidades".

Este desfase de tiempo no preocupa al seleccionador. "Queda un poco lejos, pero no significa que no tengamos mucha ilusión y muchas ganas de ser capaces de levantar un título", indicó el técnico. "Siempre he sido favorable a esta competición porque quitaba amistosos, que no eran importantes, y dotaba a la competición de algo interesante. Estoy encantado de poder participar en ella".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Maradona para nosotros ha sido la refencia. Alguien único y con la capacidad de ganar un Mundial casi por sí solo".



➡️ "A nivel futbolístico marcó una época y solo hay que ver las muestras de cariño de todo el mundo".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/2xCasCWQ69 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) December 3, 2020

El técnico, preguntado por De Gea y su estado de forma, evitó mojarse y destacó que su único interés es la "actitud durante las concentraciones" porque "lo demás lo saben gestionar ellos". En esa próxima cita podría estar Gabriel Paulista, que obtendrá la nacionalidad próximamente y podrá ser convocado. Una "buena noticia" porque "cuantos más jugadores haya y que tengan nivel, mejor" y "su nivel es conocido por todos".

El seleccionador español también se sumó a la oleada de mensajes a Maradona, una "referencia" para su generación. Un jugador "único y capaz de ganar un Mundial prácticamente solo" y que "marcó una época". "Yo tuve la fortuna de jugar contra él cuando estuvo en el Sevilla, y el recuerdo que guardo de él es muy bueno. Es un mito, ya lo era como persona", expresó Luis Enrique.

[Más información - Laporta presenta su 'Barça universal': sin grandes fichajes, independentismo oculto y ¿con Messi?]