Gabriel Paulista ya tiene el pasaporte español: "Quiero jugar la Eurocopa con la Selección"

El defensa brasileño del Valencia, Gabriel Paulista, quien después de haber completado los trámites para obtener el pasaporte español se encuentra a la espera de jurar la constitución en los próximos días para obtener la doble nacionalidad, confesó en declaraciones facilitadas por el club que su ilusión es disputar la Eurocopa defendiendo los colores de las selección española.

"Voy a seguir trabajando mucho con la camiseta del Valencia y espero llamar la atención del seleccionador. Quiero jugar con la selección y disputar una Eurocopa defendiendo a España", aseguró el central, que afronta su cuarta temporada en el club valencianista.

El jugador, que acaba de cumplir 30 años, se mostró muy satisfecho por haber conseguir el pasaporte español. "He esperado mucho por este gran momento. Estoy muy feliz y mi familia también. Quiero seguir disfrutando de España y Valencia, que son un lindo país y una linda ciudad", destacó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Paulista (@gpaulista5)

"No tengo palabras para agradecer a este el club y toda la afición como me ha tratado desde mi primer día aquí. La gente tiene un cariño muy grande por mí. Eso me hace tener más fuerza, más ganas de trabajar y más ganas de luchar por este escudo. Quiero seguir muchos años en el Valencia, luchando hasta el día que no pueda correr más. Quiero disfrutar de la ciudad y del país que son increíbles", prosiguió.

Sobre la actualidad de su equipo, el defensor admitió que son una plantilla joven y que "estamos creciendo cada partido y ganando más experiencia. Eso nos está ayudando. Desde el partido contra el Getafe estamos en un buen camino y hay que seguir así".

"El lunes tenemos un partido muy complicado. El Eibar es un buen equipo y es muy difícil jugar en su campo. Tienen delanteros que son muy buenos arriba, saben controlar el balón. Deberemos estar muy bien posicionados. Tenemos la cabeza puesta en ese partido. Vamos a hacer lo que nos pide el entrenador. Tenemos que analizar muy bien al rival y vamos a buscar los tres puntos, que es lo más importante para nosotros", concluyó.

