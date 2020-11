Ceballos quiere volver al Real Madrid: "El Santiago Bernabéu es la meca del fútbol"

Dani Ceballos está inmerso en su segunda temporada como cedido en el Arsenal. El centrocampista español suele estar en los onces titulares del Mikel Arteta, entrenador gunner, aunque algo irregular en los últimos tiempos, y sigue creciendo en el club al que pidió volver el verano pasado al Real Madrid. Sobre su cesión, su contrato con el Real Madrid y su futuro ha hablado en el diario inglés The Sun.

Ceballos reconoce que quiere volver al Real Madrid y triunfar algún día de blanco. "El Santiago Bernabéu es la meca del fútbol", le dice al rotativo británico. El utrerano no oculta que es un sueño jugar para el club madridista y así lo refleja en sus declaraciones: "Puedes preguntarle a Mesut Özil, que siempre habló del Real Madrid como el mejor club del mundo", dice sobre su actual compañero en el Arsenal.

El internacional con la selección española solo tiene elogios para el Real Madrid, donde jugó dos temporadas antes de irse cedido al Arsenal: "Llevar ese escudo es el objetivo del 99 por ciento de los futbolistas", reconoce a The Sun.

Volver al Arsenal

Ceballos recuerda cómo fue el verano pasado. Regresó a Madrid tras un buen año a préstamo en el Arsenal y se rumoreó que podría quedarse en la capital a las órdenes de Zinedine Zidane ante la imposibilidad de poder fichar en el mercado. Algo así pasó con Martin Odegaard cuando el plan inicial era otro año de cesión a la Real Sociedad.

Dani Ceballos posando con el Arsenal Arsenal FC

Pero Ceballos prefirió volver al Arsenal, que había llamado de nuevo a su puerta en busca de ampliar la cesión: "El año pasado fui feliz en el Arsenal y llegué a un acuerdo con el Real Madrid para continuar un año más", comenta sobre su nuevo préstamo al equipo de Londres. "No hubo ningún problema porque todos entendimos que me iba a ir bien en el futuro", dice sobre la decisión final del Real Madrid.

Su futuro

De cara a su futuro, Ceballos es sincero y sabe que no sería capaz de decir 'no' al Real Madrid. Todavía no sabe qué pasará, pero rechaza rotundamente la posibilidad de ser él el que rechace regresar al club blanco.

"El Real Madrid es el dueño de mi futuro durante los próximos tres años y no soy yo quien decide", afirma. "Al menos no lo voy a hacer solo porque también depende del entrenador y del presidente", añade sobre la decisión sobre su futuro.

"Pero nadie se niega a jugar en el Real Madrid", concluye Ceballos. Fichado en verano de 2017 procedente del Betis, Ceballos, de 24 años, es una de las grandes apuestas de futuro realizadas por el Real Madrid en los últimos años. El club blanco no quiso escuchar ofertas de traspaso por él en verano, lo que quiere decir que se sigue muy de cerca todo lo que respecta a la perla andaluza.

