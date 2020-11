La persona que se hizo una foto junto al cuerpo de Maradona: "Nos amenazan a mí y a mis hijos"

Diego Armando Maradona sigue generando cantidad de noticias incluso después de su fallecimiento y es que todo lo que tiene que ver con el astro argentino toma carácter de importancia y de actualidad. Así ha sucedido con los múltiples altercados que se han producido tras su muerte y durante su velatorio.

Toda Argentina es un mar de lágrimas y de caos desde que se dio a conocer la noticia del fallecimiento del astro argentino. Sus familiares, sus amigos, sus compañeros y rivales, y todo un país lamentan el fallecimiento de un ser único, un personaje histórico, tal y como lo definen los fanáticos de la albiceleste, esos que todavía no pueden creerse lo sucedido.

Sin embargo, la noticia de la partida de la leyenda del fútbol mundial ha quedado eclipsada, en parte, por todo lo que ha sucedido después de su muerte y que incluso ha provocado que se violara la intimidad del último adiós que la familia más cerca quiso darle a Diego de una forma más privada y recogida.

2020-11-26T163106Z_1221892465_RC24BK9QJIWA_RTRMADP_3_SOCCER-ARGENTINA-MARADONA

Para ese momento, ya se habían producido varios escándalos en torno a una muerte que sigue dejando algunas dudas, a pesar de que ya se van conociendo detalles sobre las últimas horas de vida del astro argentino. No obstante, la nota más triste de todas llegó durante el velatorio, momento en el que saltó una noticia que a la que el abogado del exjugador dio mayor repercusión.

Varias personas de la funeraria que había preparado todo el acto y que tuvieron el cometido de preparar el cuerpo de Maradona para el velatorio, cometieron un acto deleznable y que podría tener consecuencias muy graves. Sin respeto alguno por el cuerpo y por la memoria del '10', decidieron aprovechar los momentos en los que estuvieron a solas con el cadáver del genio para tomarse fotografías con él y subirlo a sus redes sociales, lo que provocó un aluvión de críticas e incluso de amenazas.

Habla el implicado

Ahora, una de las personas involucradas en esas fotografías, Claudio Fernández, ha querido pedir perdón por sus actos en una entrevista con Radio 10 de Argentina, donde ha intentado explicar cómo fueron los hechos y por qué tomaron una decisión de la que ahora se arrepienten. Los profesionales de la funeraria que cometieron estos hechos y que han sido identificados a través de sus propias fotografías ya han sido despedidos.

"¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo y me dicen 'flaco'... y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó".

2020-11-26T183446Z_2043275135_RC26BK9P9IBV_RTRMADP_3_SOCCER-ARGENTINA-MARADONA

En una argumentación que sin duda sostiene la gravedad de sus actos, Claudio Fernández da a entender que se dejó llevar por la situación y por una idea que era mala a todas luces. Sin embargo, se vieron con la oportunidad de tener algo que nadie más tendría en el mundo y no supieron resistir tan macabra tentación.

Ahora, Claudio Fernández está pagando las consecuencias de sus actos, ya que está siendo víctima de amenazas muy graves de aquellos aficionados al '10' que no perdonan su acto: "He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir".

Claudio Fernández y toda su familia están asustados y temen por su vida después de que varios de los sectores más radicales de los aficionados de Maradona les hayan amenazado. La policía deberá actuar para evitar que pase ninguna tragedia después de comprobar el fanatismo con el que se han vivido las últimas horas.

