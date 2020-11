La Selección de Luis Enrique, un año después: del despido de Robert Moreno al 6-0 a Alemania

Hace justo un año, Luis Enrique volvía a la Selección. Un bombazo en toda regla que no dejó a nadie indiferente. Entre el polémico adiós y aires de guerra entre los que algún día fueran mejores amigos, Lucho regresaba para retomar su cargo, aquel que dejó por una emotiva razón. 365 días después, el combinado nacional pasa por su mejor momento en años en manos del 'líder del proyecto', como le calificó hace un año Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ha sido un año que ha pasado volando, más aún en términos de la Selección. El (re)debut de Luis Enrique tuvo que esperar hasta hace dos meses, en septiembre, por culpa de la dichosa pandemia. A estas alturas ya debería haberse jugado la Eurocopa, la meta que se ponía Lucho en su primera etapa, pero el virus la aplazó hasta 2021 y dio tiempo para ver más la nueva Selección del técnico asturiano.

Por orden cronológico, lo primero es el cambio de cromos en el banquillo de la Selección. ¿Cómo fue? Robert Moreno dirigió el partido de España contra Rumanía el 18 de noviembre de 2019. En la previa se filtraba en los medios que Luis Enrique iba a volver, tal y como Rubiales había dejado caer días atrás. Robert no saldría a rueda de prensa tras el partido y al día siguiente se confirmaría la noticia.

El fin de una amistad

La polémica estaba servida. A Robert Moreno no le dejaban "cumplir un ciclo", al tiempo que se recordaba que el propio técnico catalán había dicho en septiembre que estaría dispuesto a "dar un paso al lado" si su amigo decidiera volver. Las cosas se complicaron, los amigos pasaron a ser enemigos y Robert acabó desterrado de la Selección y Lucho ocupó de nuevo el banquillo.

Robert y Luis Enrique separaron aquel día sus caminos para siempre. El de Hospitalet, actualmente, no dirige a ningún equipo aunque de diciembre hasta julio de 2020 fue entrenador del Mónaco. Acabó destituido y desde entonces no ha cogido los mandos de ningún otro equipo. Lucho se ha mantenido en la Selección, dirigiendo al equipo en tres parones y llevándolo hasta las semifinales de la Liga de Naciones. El primer aniversario de su regreso no se pudo celebrar de mejor forma que con el 6-0 a Alemania.

El 6-0 da alas

Bien es cierto que desde septiembre ha habido muchas dudas en torno a la Selección. De ocho partidos (dos amistosos y seis de la Liga de Naciones) solo se han ganado tres. Se ha dicho que el equipo no tenía gol y que faltaba una estrella mundial, también se reavivó el debate de la portería y se dijo que este grupo no tenía el gen ganador. De golpe y porrazo, en La Cartuja de Sevilla, todas las dudas se disiparon con una goleada histórica a Alemania.

El 6-0 da alas, muchas. También esperanza en torno a lo que está construyendo Luis Enrique. Su segunda etapa está marcada por un bloque que se va definiendo con algunos fijos y nuevos nombres que se van colando y que Lucho y su cuerpo técnico quieren ver de cerca. Al frente está el capitán Sergio Ramos y como segundos espadas están veteranos como Busquets, Carvajal, De Gea, Jesús Navas y Thiago. El resto, en su mayoría, aporta juventud.

En la portería, mientras las dudas crecían con De Gea y Kepa, Luis Enrique se atrevió a dar la oportunidad a Unai Simón. El meta del Athletic demostró su gran estado de forma y con los tres partidos de este parón ha presentado su firme candidatura a ser el portero de la Selección. De momento, el portero vasco parece haber devuelto la seguridad bajo palos en España.

España gana músculo

Otra de las claves de esta nueva Selección y su futuro está en el músculo con el que ha impregnado el equipo. Marcos Llorente ha sido la novedad de esta última lista y si sigue a este nivel en el Atlético, se hará fijo con España. Aunque si ha habido una revelación es Adama Traoré. El de los Wolves ya es fijo y ha dejado huella como un jugador diferente a todo lo visto en la Selección durante los últimos años.

Ferran Torres y Luis Enrique REUTERS

Ansu y Ferran, el futuro

Y siguiendo con los nombres propios, los del futuro, hay dos que prometen grandes cosas: Ansu Fati y Ferran Torres. El del Barça tiene un enorme talento al que ni su edad (solo 18 años) frena. Su grave lesión ha sido un duro varapalo, pero Luis Enrique le espera de vuelta de cara a la Eurocopa. Ferran con 20 años ha convencido a Lucho y también a Pep Guardiola. Su hat-trick contra Alemania ha sido su confirmación como uno de los futuros líderes del fútbol español.

Dani Olmo, Oyarzabal, Fabian Ruiz, Rodrigo Moreno, etc. Los nombres de los chicos de Lucho se empiezan a recordar casi de carrerilla. Ha logrado formar en este 2020 un equipo y el partido contra Alemania debe servir para lograr una identidad.

Luis Enrique tiene una virtud que pocas veces se ha visto a nivel de selecciones. No se casa con nadie. Tampoco con ningún equipo, véase sus listas en las que futbolistas de Barça, Madrid y Atleti aparecen y desaparecen. Ha formado un bloque, pero con su cuerpo técnico tiene una rutina de trabajo en la que nadie se escapa de su foco. La Selección de Lucho cumple un año en su mejor momento.

