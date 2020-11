Luis Enrique, sobre las críticas a la Selección: "Sabemos en qué país estamos, las aceptamos"

La Selección venció ante Alemania y confirmó su presencia en la próxima fase final de la UEFA Nations League. El conjunto nacional jugará las semis y aspirará al título en esta segunda edición. Luis Enrique, al término del partido, valoró la actuación de sus jugadores y respondió a las recientes críticas recibidas por el combinado español.

Tras el empate ante Holanda y el resbalón contra Suiza, donde se sacó un punto in extremis, España se la jugaba contra Alemania y se cumplió el objetivo. Por ello, el seleccionador destacó la buena labor del grupo y repitió el mismo mantra de estos últimos días: confía plenamente en los jugadores convocados.

Respecto a los lesionados Sergio Ramos y Canales, el técnico no dio muchos datos, pero destacó que ninuno de los dos casos era de gravedad. España cierra con buenos datos su fase de grupos y se presenta como candidata al título.

Triunfo

"Es muy importante por lo que significa. Todos contentos y a disfrutarlo".

Números

"Hemos marcado 13 goles en seis partidos. Hemos encajado tres. Ahí están los nùmeros, cada uno puede sacar sus conclusiones. El día que haya alguien que juegue mejor que nosotros, lo tendré que reconocer. Pero creo que en esta fase de clasificación hemos merecido bastante más".

La plantilla

"Los 16. Y los 23. Y los 26. Esta es la idea. Personalizar en alguien, a pesar de que hay jugadores que han estado a un nivel altísimo, sería injusto. Para poder minimizar a una selección como Alemania necesitas a todos los jugadores del campo. Hemos conseguido que sufrieran. No especulamos y seguimos con nuestra línea".

Lesionados

"Respecto a los dos Sergios, creemos que no es nada grave. Serán los doctores. Me sabe mal por sus clubes, pero esto va así".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Yo he sentido lo mismo que todos los aficionados a la @SeFutbol: mucha felicidad y alegría".



➡️ "Es muy importante recuperar la senda de la victoria de esta manera. Estoy muy contento".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/mgzfZwPPcW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

Críticas al equipo

"Sabemos en qué país estamos. Aceptamos las críticas. Para ser profesional de este nivel, tienes que convivir con las críticas. Ni ahora somos tan buenos ni eramos tan malos como cuando decían que había falta de gol. Hemos terminado con 13 goles marcados. Son buenos números".

Contento

"Me alegra este resultado por ellos. Para mí, de manera injusta, en los otros partidos no hemos llegado al resultado. Pero forma parte de la dificultad del fútbol. Yo os decía que era optimista y todavía tenemos muchos jugadores fuera que podrían venir y aportar muchas cosas. Esto es lo que les tiene que servir para no relajarse.

Convocatoria

"Para venir a la Selección los jugdaores tienen que estar en forma y jugar con sus equipos, aunque siempre hay alguna excepción".

Moral de la plantilla

"Para los jugadores es un gran refuerzo. Nuestro objetivo era quedar primeros. Espero que tengan ganas de volver en marzo y cuando juguemos esta Final Four la podamos disfrutar, nos hace mucha ilusión".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Creemos que los lesionados no tienen nada grave o importante".



➡️ "Me sabe mal por sus clubes, pero esto es así".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/JiGY6KzkWP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020

Peso del partido

"Espero que sea un impulso, aunque he tratado de transmitir estos meses que lo que veía me gustaba. Vamos a jugar el próximo verano un Europeo, hemos jugado hoy como si fuera un partido de cuartos de final... Hemos afrontado el partido intentando que se pareciera lo máximo posible a la eliminatoria de un Europeo".

Críticas

"Ni mucho menos. Lo importante que tiene que hacer un jugador es centrarse, el resto forma parte del espectáculo. Las personas que llegan a este nivel es porque son capaces de aguantar esta presión. La afición no me ha transmitido preocupación ni nada. Siempre hemos recibido cariño, apoyo y eso es lo que hemos tenido hoy en Sevilla cuando salíamos a entrenar. Es una lástima que hoy la afición no haya podido estar disfrutando en la grada".

Rival

"Hemos compartido deseos antes y después del partido. Alemania sigue siendo una de las mejores selecciones del partido y del mundo. Llegaba primera de grupo y sin perder ningún partido. Con su mejor once. Ha metido a los tres jugadores más decisivos en la zona ofensiva. A esta selección solo le falta Kimmich como titular indiscutible. Ha jugado su mejor once. Creo que sí que ha podido influir que diez de sus jugadores repitieran del sábado a hoy. Creo que es algo que nos puede beneficiar. No tengo un once fijo, tenemos 26 jugadores que pueden jugar titulares sin ninguna duda".

[Más información - Morata se reencuentra con el gol en la Selección: así fue su último tanto hace más de un año]