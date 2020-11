España se mete en las semis de la UEFA Nations League con un set histórico ante Alemania

Noches como la de este martes pueden consagrar a jugadores en el planeta fútbol. Ferrán Torres sale reforzado de La Cartuja con un hat-trick que redondeó el set de España a Alemania. Una victoria que metió a la Selección en las semifinales de la UEFA Nations League. [Narración y estadísticas: España 6-0 Alemania]

Llegó la selección española al encuentro de la jornada 6 con la obligación de ganar si quería meterse en su primera Final Four de la competición continental. Frente a los de Luis Enrique una Alemania que dependía de sí misma para estar en la siguiente fase. Solo tenía que puntuar la Mannschaft, pero no pudieron con la fe de España.

Volvió a apostar Luis Enrique por Unai Simón bajo los tres palos. Un claro aviso para De Gea y Kepa: o mejoran o no tienen opciones de ser titulares en la Eurocopa. Con Koke en el once titular y Morata como referente en ataque, salió España a ganar. Pero el que de verdad marcó las diferencias fue Ferrán Torres.

Comenzó España mandando en el juego y en el marcador. Un saque de esquina acabó con el 1-0 para los de Luis Enrique. Morata firmó de cabeza el que era su primero con gol con la Selección desde noviembre del año pasado. Un tanto que, por aquel entonces, firmó ante Malta en plena pelea por clasificarse para la Eurocopa.

El propio Morata pudo aumentar la renta de España poco después. Pase filtrado de Ferrán Torres al segundo palo y el delantero del Atlético tocó lo justo para batir a Neuer, pero el linier levantó el banderín y el tanto fue anulado. Sin VAR... pasa lo que pasa y un gol que era del todo legal, porque no había fuera de juego, se fue al limbo.

El show de Ferrán

El espectáculo que dio el jugador del Manchester City en La Cartuja no hizo más que comenzar con esa asistencia a Morata en el gol mal anulado. Pasada al media hora del encuentro, Ferrán aprovechó un balón rechazado por el larguero después de un gran remate de Dani Olmo para hacer el 2-0 al fin.

Ferrán Torres celebra su primer gol con la selección española ante Alemania Reuters

No habían pasado ni cinco minutos cuando Rodri amplió la ventaja. Sin piedad con los teutones, España siguió haciendo daño a los de Löw tras el paso por vestuarios. Alemania no se encontró en ningún momento y los goles siguieron cayendo en la segunda mitad. Ferrán Torres firmó el cuarto y el quinto para la Selección, para culminar la manita y completar su hat-trick particular.

Entonces llegó el momento de probar cosas y dar oportunidad a los suplentes. Minutos para Asensio, Oyarzabal y Gerard Moreno. Cambio de cara en ataque, que aprovechó al máximo el jugador de la Real Sociedad para modificar la manita por un set y solucionar el problema del gol de España.

Cara y cruz

La fiesta no pudo ser completa. En los primeros minutos cayó lesionado Canales y fue antes del tiempo de descanso cuando Sergio Ramos pidió el cambio al banquillo español. Ambos sufrieron unas molestias en el bíceps femoral, pero mientras el bético en la pierna izquierda, el del Real Madrid en la derecha.

Sergio Ramos abandona el campo lesionado en el España - Alemania de la UEFA Nations League EFE

Con los goles de Morata, Rodri, Oyarzabal y el hat-trick de Ferrán Torres, España firma una victoria histórica ante Alemania. Nunca hasta ahora había ganado la Selección por una diferencia de seis tantos a los germanos y todo para ser primera de grupo y meterse en las semis de la UEFA Nations League por primera vez.

España 6-0 Alemania

España: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos (Eric García, 43'), Pau Torres, Gayá; Canales (Fabián, 12'), Rodri, Koke; Dani Olmo (Gerard Moreno, 73'), Morata (Oyarzábal, 73') y Ferran Torres (Asensio, 73').

Alemania: Neuer; Ginter, Süle (Tah, 46'), Koch, Max; Goretzka (Neuhaus, 61'), Kroos, Gündogan; Sané (Waldschmidt, 61'), Werner (Henrichs, 77') y Gnabry.

Goles: 1-0, 17' Morata; 2-0, 33' Ferrán Torres; 3-0, 38' Rodri; 4-0, 55' Ferrán Torres; 5-0, 71' Ferrán Torres; 6-0, 88' Oyarzábal.

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia). Amonestó a los alemanes Koch (37'), Tah (67') y Gnabry (84').

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del grupo 4 de la UEFA Nations League disputado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, sin espectadores por los protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus.