El 'Mono' Burgos: "Nunca vi una despedida así a un segundo entrenador"

El último protagonista de Universo Valdano ha sido un 'Mono' Burgos que se desligó del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone para comenzar una aventura en solitario. Además de hablar sobre su adiós a la entidad rojiblanco, el técnico también se acordó de su "amigo" Simeone y de otra figura importante en su carrera: Luis Aragonés.

En diálogo con Jorge Valdano, 'El Mono' aseguró que lo que más le gustaba de Luis Aragonés era que era un tipo sincero, que siempre iba "de frente". Luis siempre te iba de frente. Me veía salir corriendo, entrar corriendo... me sentó y me dijo que si no hacía lo que me pedía iría al equipo filial", recordó sobre 'El Sabio'.

Dos personas de carácter Burgos y Aragonés, así como un Simeone del que habló a continuación: "Es un amigo que aparece en la vida y tenemos una relación muy estrecha. Él me quería en Estudiantes de la Plata y le dije cuando llegase a Europa yo ya estaría preparado".

Simeone y el Mono Burgos en el entrenamiento previo a la final de la Europa League Reuters

De 'El Cholo' continúo hablando sobre esa experiencia de cruzar el charco para comenzar a trabajar juntos. "Teníamos que convencer a todos, al peluquero, al de autobús, a la afición... Debes tener una idea. Elevamos la competitividad individual", apuntó el argentino.

Idea de su Atleti

"El pacto era ganar todo. No importa lo que hiciste. Si jugamos el jueves, ganamos el jueves. La historia lo indica así. Volver a ganar. Estuvimos 14 años sin ganar al Madrid. Y le vencimos en una final de Copa", afirmó un 'Mono' Burgos que no se olvidó de las dos grandes decepciones en la Champions League.

"Milán y Lisboa fueron los golpes más duros", señaló, para luego destacar que cree firmemente que el Atlético puede acabar levantando 'La Orejona': "Pero sé que lo pueden lograr". "Equipo tiene y va a tener porque hasta en eso ha cambiado. ¿Del Barcelona cuántos jugadores fueron al Atleti? Villa y Suárez", añadió.

El adiós más triste

Sobre su despedida al conjunto colchonero también tuvo unas bonitas palabras: "Yo no he visto nunca una despedida así. He tenido reuniones con equipos para antes de la Champions, pero yo no podía faltar. Iba a estar con el Atleti hasta el final. Estamos trabajando para conocer a los equipos desde la base juvenil". El argentino afirmó que no tiene prisa a la hora de encontrar un equipo y seguir con su carrera en los banquillos.

