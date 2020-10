Mbappé manda un mensaje demoledor a Cavani antes de la Champions League

El PSG recibe este martes al Manchester United en el Parque de los Príncipes. La Champions League regresa y lo hace con un partido de altura entre el coloso parisino, que llegó a la final en la pasada edición, y un histórico de la competición como son los diablos rojos.

Este encuentro servirá para escenificar el regreso de Edinson Cavani a la que fue su casa durante los últimos años. El delantero uruguayo acabó contrato con el Paris Saint-Germain y ya como agente libre llegó a Old Trafford. Ahora, uno de los que fue su compañero le manda un mensaje no del todo amigable.

Kylian Mbappé ha comentado en la previa del partido que no será extraño tener al charrúa como rival. "Para nada. Ahora está en otro equipo. Le deseo lo mejor, pero ya no es uno de nosotros. Jugaremos contra él e intentaremos vencerlos", afirmó el internacional francés.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

La relación de Cavani con parte de sus compañeros en el PSG no fue del todo idílica, de hecho, hace unas semanas habló de los rumores que hablaban sobre sus enfrentamientos con Neymar. El delantero uruguayo comentó directamente estas especulaciones y calificó a su excompañero como un "buen chico".

"La única vez que me peleé con Neymar fue en el partido contra el Lyon. Tuvimos una disputa también en los vestuarios, pero fue la única vez que tuvimos una discusión. Del resto que se dijo de nosotros no hay nada cierto. Éramos diferentes. Como siempre he dicho, en un vestuario no estamos obligados a ser amigos o hermanos", dijo 'El Matador' para ESPN.

"Lo que importa es lo que pasa en el terreno de juego, ahí tenemos que ser amigos, protegernos los unos de los otros correr por el compañero. En el vestuario, no hay necesidad de tomar un mate con todo el mundo ni salir a comer con todo el mundo. Lo que cuenta es el respeto que nos tenemos en el terreno de juego. Éramos diferentes y pensábamos distinto, pero eso no impedía que tuviéramos una buena relación", continuó Cavani.

Cara a cara

Manchester United y PSG quedaron encuadrados en el Grupo H de la Champions League junto a Leipzig y Basaksehir. Los dos favoritos para acceder a la fase de grupos son ingleses y franceses, por lo que este primer duelo en el Parque de los Príncipes es muy importante para el devenir de ambos conjuntos en la competición. Pasar como primeros de grupo siempre allana un poco el camino hacia la siguiente ronda.

Tanto Mbappé como Cavani son claves en sus respectivos equipos, pero ni uno ni otro están solos. El delantero galo cuenta con Neymar como su principal aliado, así como con Icardi, Verratti o Keylor Navas. Mientras que Cavani tiene a Rashford, Pogba, De Gea o Van de Beek como compañeros.

[Más información - Mbappé se gana al vestuario del Real Madrid: guiño a Modric]