Cavani: "Solo peleé una vez con Neymar, no estamos obligados a ser amigos o hermanos"

La etapa de Edinson Cavani como futbolista del PSG es historia. El delantero uruguayo fue uno de los protagonistas del último día de mercado tras confirmarse su llegada al Manchester United. Ahora, más liberado, habla sobre la relación que ha mantenido con Neymar Júnior.

Ríos de tinta han corrido en Francia, y también fuera de las fronteras galas, por las presuntas diferencias entre ambos cracks. Se ha llegado a decir que se han peleado en más de una ocasión, aunque, para bien del Paris Saint-Germain, sus rencillas nunca menguaron el rendimiento del equipo.

En declaraciones para ESPN, Cavani señala que no tuvo una relación de amistad con el brasileño, pero que le considera "un buen chico". "La única vez que me peleé con Neymar fue en el partido contra el Lyon. Tuvimos una disputa también en los vestuarios, pero fue la única vez que tuvimos una discusión. Del resto que se dijo de nosotros no hay nada cierto. Éramos diferentes. Como siempre he dicho, en un vestuario no estamos obligados a ser amigos o hermanos", afirma.

Neymar y Cavani. Foto Instagram (@neymarjr)

"Lo que importa es lo que pasa en el terreno de juego, ahí tenemos que ser amigos, protegernos los unos de los otros correr por el compañero. En el vestuario, no hay necesidad de tomar un mate con todo el mundo ni salir a comer con todo el mundo. Lo que cuenta es el respeto que nos tenemos en el terreno de juego. Éramos diferentes y pensábamos distinto, pero eso no impedía que tuviéramos una buena relación", añade 'El Matador'.

Nueva aventura

Durante el último año se ha hablado mucho de la situación del delantero uruguayo. Después de conocerse que no renovaría con el PSG, fue vinculado con equipos como el Atlético, el Real Madrid o también Boca Juniors. De hecho, recientemente ha revelado qué hubo de verdad en el interés de los xeneizes por hacerse con sus servicios.

"Con mucho respeto, Román me llamó para ir a Boca. Yo estaba sin club, le dije que le agradecía, pero que iba a seguir jugando en Europa", ha revelado en diálogo con el programa uruguayo 2 de Punta. Cavani quería prolongar su carrera en el fútbol europeo, pero incluso llegó a meditar la retirada.

Todo después de pasar el coronavirus, En esa entrevista con el medio de su país confirmó que lo había superado, pero que el proceso le llevó a pensar en quedarse a vivir en el campo hasta que todo esto pase. Pero, finalmente, aceptó aterrizar en Old Trafford y convertirse así en el nuevo diablo rojo.

