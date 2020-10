Así fue el cierre del mercado: locura europea, Monchi hace de las suyas y el Barça, el perdedor

Mientras en Europa, sobre todo en la Premier League, se anunciaban grandes fichajes hasta el último día, en España se vivió el cierre del mercado más austero. La Liga cerró 21 fichajes este 5 de octubre y hubo el mismo número de salidas, que hicieron más ruido. El líder, el Real Madrid, no hizo ningún movimiento como estaba previsto y el fichaje más caro fue el de Oussama Idrissi por el Sevilla: 12 millones de euros.

En las horas previas a la última jornada del mercado, todo apuntaba a que el Barça sería el gran protagonista del día a nivel europeo. Al final, sus únicos movimientos fueron las salidas de Rafinha (al PSG por tres millones en variables), Todibo (cedido al Benfica por dos 'kilos') y el canterano Miranda (cedido al Betis). Fichajes no cerró ninguno, pese a que el día anterior el Lyon reconoció que Depay se podía ir al conjunto azulgrana.

Ni Depay ni tampoco Eric García. El Manchester City se plantó en los 20 millones y el Barça no subió su oferta, rompiéndose las negociaciones. Lo de Depay se quedó a las puertas por culpa de una gran venta que no se cerró: la de Ousmane Dembélé. El francés se negó a salir al Manchester United y trastocó los planes culés, que despiden un mercado de fichajes horrible para ellos que debió ser todo lo contrario.

Thomas Partey durante el partido ante el Villarreal EFE

El gran nombre del día fue Thomas Partey. El del centrocampista ya ex del Atlético fue el culebrón del día y no tuvo desenlace hasta la hora final. El Arsenal depositó en la sede de LaLiga la cláusula de 50 millones de euros del ghanés y no dio otra opción a los rojiblancos, que, eso sí, se habían cubierto las espaldas con la cesión de Lucas Torreira, que cogió el avión en dirección contraria a Thomas. De Londres a Madrid para reforzar la medular del Simeone, quien no contará con Cavani, nuevo jugador del United.

El Atleti también cerró varias salidas más, aunque no una de las deseadas, la de Lemar. Se fueron Kalinic, que fichó por casi dos millones por el Hellas Verona, y cedió a dos de sus jóvenes promesas: Nehuén Pérez, al Granada, y Mollejo, al Getafe. El conjunto azulón también se haría con el préstamo de Diaby, del Sporting de Portugal.

Monchi volvió a hacer de las suyas en el mercado y no se resistió a cerrar dos fichajes 'in extremis'. El extremo zurdo Idrissi llegó del AZ Alkmaar y Rekik, defensa central, fichó por 4 millones procedente del Hertha Berlín. Lo que no fructificó fue el trueque con la Real entre Carlos Fernández y William José, que hubiera sido uno de los bombazos del día. El Sevilla cerró cuatro salidas: Pozo y Bryan Gil (Eibar), Amadou (Angers) y Roque Mesa (Valladolid). Los de Pucela también se hicieron con la cesión de Jota (Benfica).

Dos recién ascendidos, el Elche y el Cádiz, fueron los que más incorporaciones cerraron. Dos cesiones y un fichaje libre cada uno: Marcone, Rigoni y Guido Carrillo, al Elche, y Jairo, Adekanye y Pedro Alcalá, al Cádiz. El Huesca, el otro ascendido, ficharía libre a Sandro Ramírez, excanterano del Barça y ya ex del Everton. Por último, Osasuna se hizo con un '9' que asegura goles (Budimir) y a cambio mandó a Marc Cardona al Mallorca.

Locura en el resto de Europa

Nada que ver el cierre de mercado en España con el del resto de Europa. En la Premier, además de Thomas y Cavani, hubo fichajes como el de Álex Telles y Pellistri (United), Raphinha (Leeds) o Ben Godfrey (al Everton por 27,5 millones). En la Serie A el protagonista fue Chiesa (de la 'Fiore' a la Juventus) y tanto PSG (Rafinha, Danilo Pereira y Kean) como Bayern (Sarr, Douglas Costa y Choupo-Moting) cerraron su 'hat-trick' de fichajes.

