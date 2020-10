Simeone: "Para el partido ante el Bayern Múnich buscaremos soluciones"

El Atlético de Madrid consiguió sumar tres nuevos puntos a su casillero después de la victoria frente al Celta de Vigo en Balaídos. Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación después del encuentro y no obvió que habían cometido fallos que tienen que subsanar de cara al partido frente al Bayern Múnich.

Los rojiblancos se enfrentan al actual campeón de la Champions League en la primera jornada de la fase de grupos. Este miércoles se ven las caras españoles y alemanes. Un partido que 'El Cholo' definió como un duelo ante el "mejor equipo del mundo actualmente".

También habló el entrenador argentino sobre varios nombres propios. No quiso revelar cómo se encuentra Diego Costa, pero sí que le gustó su unión con Luis Suárez. También se refirió a Joao Félix: "Pudimos ver al Joao que necesitamos y terminó resolviendo un partido que se había complicado". Y, por supuesto, a Lucas Torreira: "Es un chico que va a darlo todo".

Diego Costa

"Luego los doctores nos dirán cómo se encuentra Diego. Me gustó la mezcla de los dos. Las características de los dos permiten que jueguen juntos. Nos dan fortaleza arriba y presencia y personalidad dentro del área. Es una de las opciones que tiene el equipo".

Compromiso de Joao Félix

"No, lo que valoré con Portugal fue lo mismo que valoré en nuestros partidos anteriores. Yo cuento lo que veo y en el final del partido pudimos ver al Joao que necesitamos y terminó resolviendo un partido que se había complicado y que fue muy duro".

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Luis Suárez con la segunda equipación Reuters

Debilidad defensiva

"Creo que en el primer tiempo pasó, pero en el segundo ya no hubo situaciones. La presencia de Felipe y de Hermoso en la banda nos dio más fortaleza aérea. Al irse Costa necesitábamos gente alta y por eso entró Felipe y pasamos a Hermoso al lateral. En la primera parte sí crearon peligro, pero en la segunda ya no fue así. Metimos a Joao, a Llorente y a Carrasco para crear peligro al contragolpe para resolver el partido, pero no llegaba el gol y el 0-1 es complicado, pero por suerte llegó el 0-2".

Lucas Torreira

"Es un chico trabajador, compite muy bien, nos va a dar mucha fuerza en el medio cuando coja ritmo de juego. Es rápido en la circulación de la pelota y nos va a generar más velocidad ahí. Queremos que vaya cogiendo la mejor forma. Desde el primer día mostró cuáles son sus características. Es un chico que va a darlo todo".

Viaje a Múnich

"Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo actualmente. Considero que es un partido muy importante para nosotros e intentaremos buscar soluciones a lo que en el primer tiempo hoy tuvimos que sufrir".

Koke y Torreira

"Pueden jugar juntos porque tienen dinámica, buen pie e intención de encontrar pases entre líneas. Koke da absolutamente todo por el equipo y hoy lo ha demostrado. Seguro que habrá sido uno de los que más ha corrido hoy".

[Más información: Luis Suárez y Carrasco dan la victoria al Atlético ante un Celta que mereció más]