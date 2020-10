Busquets, sobre la crisis del Barça: "No es el mejor momento del club"

Sergio Busquets ha acompañado a Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido contra Ucrania, el último que jugará a selección española en este parón internacional en el que el combinado español tenía tres encuentros previstos. Tras los ya disputados frente a Portugal y Suiza, ahora será el momento de medirse al combinado ucraniano.

El jugador del FC Barcelona no solo tuvo tiempo para analizar la situación de la selección española y de algunos de sus integrantes como Ansu Fati, sino que también habló del momento que atraviesa el mismo como jugador, donde algunos sectores más críticos han apuntado que debería dejar la selección.

Además, también analizó la situación del FC Barcelona, asegurando que el club no vive ni mucho menos su mejor momento a nivel institucional, y que tampoco la temporada pasada fue su mejor año a nivel deportivo, por lo que se ha terminado juntando todo en unos meses que han sido de crisis absoluta.

Su situación en la selección

"Soy el segundo capitán, tenemos que tirar un poco de veteranía, pero todos los jugadores que viene aportan mucho".

"Es muy difícil hablar de retirada, depende de cada jugador, de la edad en la que sea. Y todas son respetables. No te lo puedo decir ahora. Vivo temporada a temporada, pero me encuentro muy bien y estoy muy feliz en la selección y ojalá pueda durar mucho tiempo".

Busquets protegiendo el balón en el España-Suiza EFE

Las críticas recibidas

"El fútbol es así. Y se critica a todos los jugadores. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Al final lo que se valora es el trabajo del día a día. Las que sean constructivas, bienvenidas sean. Me encuentro muy bien".

El papel de jóvenes como Ansu Fati o Merino

"Ansu es muy joven y siempre intenta observar y preguntar. Está madurando a pasos agigantados. Pero tenemos que saber dónde está la línea".

"Mikel es un grandísimo jugador. Puede jugar de pivote y de interior. También está Rodri, que es un pedazo de jugador y está en un gran club y con un gran entrenador, del que va a aprender mucho".

Mikel Merino recibe tarjeta amarilla en el España-Suiza EFE

El rival, Ucrania

"En el fútbol no hay dos partidos iguales. Cada equipo tiene sus características. Suiza y Ucrania son distintas. A Ucrania no la consideramos el rival más fácil del grupo ni una selección débil".

La exigencia de los tres partidos

"Sería muy exigente tres partidos en seis días, pero para eso estamos preparados. Poco a poco nos vamos poniendo físicamente al nivel que queremos. El míster es el que decide. Estoy disponible para lo que necesite".

Un calendario exigente

"La situación esta nos ha pillado a todos por sorpresa y entiendo la parte de UEFA, FIFA, LaLiga... que no pueden cambiar de un día para otro. Está siendo complicado, con pocas vacaciones, escasa pretemporada... La nueva norma de los cinco cambios puede ayudar un poco en este caso".

La situación del Barça

"Una cosa es lo que pase fuera, que no es el mejor momento del club. Y otra lo que ocurre en el campo, que no fue nuestro mejor año y se nota a nivel individual y colectivo. Pero ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que vaya a mejor".

Messi y Busquets en el entrenamiento del FC Barcelona Twitter (@FCBarcelona_es)

El buen ambiente de la selección

"No me gusta comparar. Son momentos diferentes. Estoy muy contento de venir aquí. Tenemos margen de mejora para ser aún mejor equipo. Son momentos diferentes en un lado y otro y me tengo que centrar aquí, que es donde estoy".

La felicitación a Rafa Nadal

"Quiero felicitarlo. Rafa es un ejemplo bárbaro como deportista tanto cuando gana como cuando pierde".

