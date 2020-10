Luis Enrique: "Me quedo con las derrotas de Nadal, da lecciones de vida"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, felicitó a Rafael Nadal por la conquista de su decimotercer Roland Garros y su vigésimo Grand Slam, elogiando sus "lecciones de vida en la derrota". En la víspera del partido de la selección española ante Ucrania, en la sala de prensa del Olímpico de Kiev, el técnico cerró su rueda de prensa mandando un mensaje al tenista español sin ser preguntado.

"En el nombre de la selección, jugadores, el cuerpo técnico y toda la Fa federación, damos la enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado su trece Roland Garros y 20 Grand Slam", manifestó.

"Es muy fácil felicitarle en este momento pero me quedo con las lecciones de vida que siempre ha dado cuando ha tenido alguna derrota. Tener referentes como Rafa Nadal representando a nuestro país es un gran orgullo y le felicitamos por sus éxitos y por como sabe reconocer cuando le derrotan y el respeto al rival que siempre que tiene", añadió.

La selección española volverá a jugar con espectadores en las gradas, hasta 21.000 seguidores en el duelo de la cuarta jornada de la Nations League ante Ucrania, un hecho que celebró el seleccionador Luis Enrique Martínez aunque apoyen a su rival, porque es un avance "hacia la normalidad".

Regreso a la normalidad

La realidad en España está lejos de volver a acoger espectadores en un partido de fútbol. Sin embargo, en una semana la selección española visitó a Portugal, con aficionados en Lisboa, y subirán hasta los 21.000 en Ucrania.

"Es una realidad que mirando el panorama general todos debemos apreciar que jugar ante 15.000 espectadores es optimista para todos porque parece que podemos recuperar la normalidad", analizó.

"Es mejor para la selección local pero en nuestro caso el hecho de jugar con público es una alegría aunque no nos animen a nosotros. Todo lo que sea avanzar hacia la normalidad es algo positivo", añadió.

Busquets y el Barça

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, reconoció que "no es el mejor momento dentro del club", esquivó analizarlo afirmando que necesitaría "seis horas", y se centró en lo deportivo enfocando "una nueva oportunidad" de cambiar los malos resultados del pasado curso.

"Una cosa es lo que pasa fuera del campo, que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, no lo voy a detallar porque me podría tirar seis horas y otra lo que pasa dentro", defendió Busquets cuando fue preguntado por un verano convulso en la institución del Barcelona.

El centrocampista hizo autocrítica de lo deportivo, admitiendo que al vestuario le afectó no estar bien. "No fue nuestro mejor año, se nota a nivel individual y colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo en el que si no estás bien colectivamente hace que no estés. No fue un buen momento, ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas, tenemos la esperanza de que todo vaya mejor".

