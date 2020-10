Luis Enrique: "Es un crimen que el partido haya acabado 0-0"

El José Alvalade abrió sus puertas este miércoles 7 de octubre y no solo para albergar el partido entre las selecciones de Portugal y España, sino también a 2.500 aficionados que pusieron color a las gradas. El encuentro acabó con el mismo marcador con el que empezó y es que a lo largo de los 90 minutos no se movió.

Luis Enrique analizó el partido y aseguró que el resultado no era justo. Pero no era justo para ninguna de las dos partes, ya que considera que tanto uno como otro combinado tuvieron opciones suficientes para hacer, al menos, un gol. El técnico asturiano también habló sobre la ausencia de Ansu Fati en el partido.

Sobre otro de los jugadores de los que habló Luis Enrique fue de Sergio Reguilón. El lateral tuvo que abandonar el partido al descanso por unas molestias, en su lugar entró José Luis Gayà. El míster comentó que no parecía nada grave, pero que habrá que esperar a ver qué dicen los servicios médicos.

Análisis del partido

"Complicado todo partido porque son los actuales campeones de Europa. Es un rival de entidad. Condicionados los dos seleccionadores por dar minutos y estar en la mejor disposición para los dos partidos oficiales. Contento de lo que he visto. Un crimen que haya acabado 0-0 porque los dos equipos merecíamos haber marcado algún gol".

Superioridad

"En la primera parte, los 30 primero minutos han sido excepcionales. La segunda ha sido un poco más igualada, peor hemos dominado el partido. Sus ocasiones han llegado en transiciones. En cuanto a ritmo he visto muy bien a mis jugadores. No he podido hacer los cambios y dar minutos a otros jugadores porque ha habido algún golpe, peor contento del rendimiento del partido".

Cristiano Ronaldo ante Sergio Reguilón, en el amistoso entre Portugal y España EFE

Adama y Campaña

"Adama ha sido Adama en estado puro. Ha sido lo que es y lo que queremos que sea, con una capacidad enorme para superar contrarios. Ha hecho un centro atrás para Dani Olmo y ha tenido una acción muy buena. Nos va a dar desborde. Los rivales van a utilizar más jugadores para frenar esas ocasiones. Campaña tiene mucho fútbol. Es un ritmo muy alto, que le cuesta a todos los jugadores, pero le he visto muy bien, fluido, queriendo el balón y muy bien en defensa".

Portugal

"En cuanto a equipo, no han aparecido sus individualidades. Creo que hemos creado más ocasiones que e rival, hemos tenido mucha más posesión. El empate está bien, peor no habría pasado nada si hubiéramos ganado".

Ansu Fati

"Un jugador de 17 años que juega muchos minutos en el Barça… hoy iba a jugar, pero ha habido golpes. Y quería llegar en las mejores condiciones a los dos partidos oficiales".

¿Cómo está Reguilón?

"No tiene nada grave, pero hay que esperar a los doctores".

