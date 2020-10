El larguero salva a España de la derrota ante la Portugal de Cristiano

Octubre no es solo tiempo de ligas y Champions, también de selecciones. La España de Luis Enrique disputa tres partidos en el actual parón y el primero de los compromisos fue el duelo amistoso contra Portugal en Lisboa. Encuentro entre dos de los mejores combinados europeos, en el que hubo pocas ocasiones claras y menos fútbol. [Narración y estadísticas: Portugal 0-0 España]

Se esperaba ver un reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos antes del inicio del partido, como capitanes de sus respectivos equipos. Pero Luis Enrique decidió dar descanso al defensa del Real Madrid ya que lo importante viene a continuación ante Suiza y Ucrania, ambos duelos de la UEFA Nations League. El que sí estuvo entre los 22 elegidos fue el insaciable Cristiano.

La Selección salió con Kepa en portería, ganando el pulso a De Gea esta vez, y con la sensación Eric García en la defensa. Una España joven, pero sin Ansu Fati en ataque. Otra pista más del once que pondrá Luis Enrique ante Suiza y es que tanto el joven futbolista del Barcelona como Sergio Ramos serán de la partida, salvo sorpresa, en el duelo del próximo sábado.

Ensayo general

La prueba no fue solo para España y Portugal. También en el objetivo de que los aficionados puedan volver a los campos. El José Alvalade abrió sus puertas para que 2.500 personas pudiesen disfrutar del encuentro entre los combinados ibéricos. Con afición en las gradas y los 22 protagonistas, el balón echó a rodar. La Selección fue avisando a Rui Patricio con llegadas contadas.

Los jugadores de Portugal y España pelean un balón EFE

Rodrigo fue el primero en probar a los lusos con un zurdazo que no encontró portería por poco. Después fue Dani Olmo el que lo intentó. Portugal resistía, pero no encontraba conexiones ante el claro dominio de España en el césped. Cristiano Ronaldo estaba desaparecido y fue Renato Sanches el que en el minuto 25 firmó el primer remate ante Kepa.

Los de Fernando Santos no daban con la fórmula y Cristiano no se hacía notar, aunque sí que dejó para la galería uno de sus impresionantes saltos, marca de la casa. Pero España era mejor y se sentía mejor, aunque sin llegar a resolver en los metros finales. Otra vez Rodrigo apareció por partida doble y al delantero se le unió en la misión de hacer el primero Gerard Moreno.

Cristiano Ronaldo y Sergio Canales, durante el amistoso entre Portugal y España EFE

España venía de marcar seis goles y encajar tan solo uno en sus primeros compromisos de la UEFA Nations League, pero contra Portugal no dio con la fórmula. El dominio no era suficiente para un Luis Enrique que decidió hacer cambios tras el paso de vestuarios. Allí se quedó un Reguilón que se hizo daño y fue sustituido por el valencianista Gayà.

Portugal, paso adelante

El descanso sentó especialmente bien a Cristiano. El '7' tuvo la mejor del partido nada más reanudarse el partido. Fuerte disparo del luso para estrellar el esférico contra el larguero. Ronaldo alzó los brazos sin poder creerse que su chut impactase en el travesaño para después botar sin llegar a rebasar la línea de gol.

Si Portugal tiene su 'Bicho', España también. Luis Enrique dio la alternativa a Adama Traoré, quien tuvo sus primeros minutos con el combinado nacional, aunque todavía debe disputar un partido oficial para que no haya peligro de que pueda decantarse por Malí. Apuesta por el músculo en los mejores momentos de los lusos en el José Alvalade.

Adama Traoré, en el amistoso entre Portugal y España sefutbol.com

Otra vez Cristiano puso a los españoles contra las cuerdas. Esta vez no con un disparo, sino con un pase con el exterior a Renato Sanches que también impactó en el larguero y botó dejando en dudas si había o no gol fantasma. El cuerpo arbitral no tuvo dudas y el empate a 0 inicial continuó luciendo en el marcador. Con Portugal venida arriba, España dejó claro que no estaba todo dicho con una jugada por banda de Adama que culmino Dani Olmo.

El futbolista del Leipzig tuvo la mejor ocasión del partido hasta el momento para la Selección. Llegada desde segunda línea y disparo aprovechándose de la asistencia de Adama. Pero Rui Patricio hizo bien su trabajo para evitar el primero de España. Entonces llegó el momento de los jugones de Portugal. Fernando Santos dio descanso a Cristiano, pero introdujo en el campo a Joao Félix.

Sin reencuentro

Con Cristiano Ronaldo fuera del campo, Luis Enrique dio entrada a Sergio Ramos por Eric García, en el partido 173 con España del capitán. Minutos que podrían haber sido testimoniales los del futbolista del Madrid, pero su corazón y sobre todo su cabeza son oro. Testarazo del central que no acabó en gol, pero que confirmó que la selección española también necesita a Ramos. Todavía tuvo un susto más España antes del final. Joao Félix falló lo que nunca falla y permitió que la Selección no cayese en Lisboa.

Portugal 0-0 España

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Pepe (Rubén Dias, 46'), Rubén Semedo, Guerreiro (Semedo, 68'); Rubén Neves, Moutinho (William Carvalho, 46') Renato Sanches, Trincao (Diego Jota, 79'), Cristiano Ronaldo (Joao Félix, 72') y André Silva (Bernardo Silva, 46').

España: Kepa; Sergi Roberto, Diego Llorente, Eric García (Sergio Ramos, 82'), Reguilón (Gayà, 46'); Busquets (Rodri, 61'), Dani Ceballos (Mikel Merino, 46'), Canales (Adama, 62'); Dani Olmo, Rodrigo (Campaña, 46') y Gerard Moreno.

Árbitro: Paolo Valeri (ITA). Amonestó a Semedo (55') por Portugal; y a Reguilón (44') por España.

Incidencias: encuentro amistoso disputado en el estadio José Alvalade (Lisboa, Portugal), abierto a la presencia de 2.500 aficionados.