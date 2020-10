Oyarzabal no viaja con la Selección a Portugal tras el resultado del último PCR

Malas noticias para la Selección justo antes de poner rumbo a Portugal para medirse este miércoles al combinado luso en un amistoso. Luis Enrique no podrá contar con Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, tras detectar en el último PCR que posee anticuerpos positivos. La UEFA recomienda que en estos casos el jugador no vaya al estadio a la espera de nuevos resultados.

Según informa la Real Federación Española de Fútbol, Oyarzabal no supone riesgo de contagio "al poseer anticuerpos IGG positivos", pero no estará en el encuentro ante Portugal siguiendo el protocolo marcado por UEFA. Aclara que según el protocolo español, el delantero de la Ral Sociedad "está apto para competir".

Oyarzabal se queda concentrado en la sede la Federación, siendo el único de los 24 internacionales que ha dado un resultado alterado en el último PCR realizado en la Ciudad del Fútbol antes del viaje a Lisboa.

️ Oyarzabal no viaja a Portugal después de conocer el resultado del último PCR



️ Posee anticuerpos positivos pero UEFA recomienda que no acuda al estadio



️ Permanecerá en la concentración a la espera de nuevos tests



️ Más info: https://t.co/07398cT8LK pic.twitter.com/SUj0nv2mzV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 7, 2020

"Ha resultado no negativo, aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos, por lo que puede desarrollar su actividad profesional con absoluta normalidad y ejercitarse con sus compañeros al no suponer riesgo alguno de contagio. En este sentido, el protocolo de UEFA, al igual que sucediera con Adama en septiembre, recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativo", señala la Federación.

Positivo en Portugal

No ha sido el único contratiempo para el partido de esta noche. La selección de Portugal de fútbol ha detectado un caso positivo por coronavirus en la previa del encuentro frente a España de las 20:45 horas. José Fonte, defensa internacional del Lille, se ha visto contagiado durante la concentración que preparaba el choque amistoso entre los dos combinados ibéricos.

El resto de la plantilla ha dado negativo, por lo que el partido no corre peligro. El seleccionador Fernando Santos ha llamado al central del Granada, Domingos Duarte, como sustituto.

Duarte, de 25 años, ya había sido llamado por el seleccionador Fernando Santos en varias ocasiones, pero nunca ha llegado a debutar con Portugal. Esta es la segunda sustitución en la lista de Santos para los próximos combinados de la selección, después de que Mário Rui se cayese de la convocatoria por la imposibilidad de salir de Italia ante los casos de la Covid-19 en su club, el Nápoles, como también le sucedió a España con Fabián Ruiz. El lateral fue sustituido por Nuno Sequeira, del Sporting de Braga.

