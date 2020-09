Luis Suárez explica su fichaje por el Atlético de Madrid: "Es un grande de España"

El Atlético de Madrid ya tiene a su fichaje estrella del verano. Luis Suárez acudió a las instalaciones tras pasar satisfactoriamente el reconocimiento médico y se entrenó por primera vez a las órdenes de Simeone. Además, Luis Suárez, ajustándose a los tiempos de la Covid-19, fue presentado con una rueda de prensa virtual donde respondió algunas de las dudas de los medios de comunicación.

Una de las más importantes era el porqué de su fichaje por el Atlético. Tenía numerosas ofertas e incluso podría haber apostado por seguir en el Barcelona. Pero Suárez optó por salir a Madrid y vestir de rojiblanco. Según él, por motivación. Por jugar en un "grande" de la competición.

"La motivación de venir a un grande de España es lo que me ha ayudado a tomar este tipo de decisiones, y el Atlético es un grande de España, tiene grandísimos jugadores y siempre pelea por estar ahí arriba", ha explicado el delantero uruguayo. "Su afición motiva muchísimo. Desde fuera te motivaba la forma de competir y su intensidad y fue un granito más de lo que puede aportar una conversación con el entrenador o con la gente del Atlético". "Te dan ganas de saber qué se siente".

Y es que, según ha podido comprobar Suárez, el Atlético tiene una "gente" con "ganas", con una especial "forma de vivir, de competir" en general. Si a eso se le suma una conversación con Simeone, y otra con Griezmann y Godín, se forma la atmósfera perfecta para que el delantero uruguayo diera su "sí" al Atlético. Los dos jugadores, en palabras de Luis Suárez, le convencieron. "Lo que me dijeron fue todo positivo.

Ante todo, el goleador asegura que será él quien se adapte al equipo. "Un jugador no puede cambiar la filosofía de jugar de un equipo, el jugador se tiene que adaptar a la dinámica y el entusiasmo que le pone el equipo en la forma de jugar", ha subrayado Suárez. Una situación que le "ha pasado" en su "carrera anteriormente".

El apoyo de Messi

El crack argentino se convirtió en el protagonista de la jornada al despedir a Luis Suárez con un emotivo y clarividente mensaje. Messi quiso aprovechar la oportunidad para criticar a la directiva del club y mantener abierta la guerra que tiene con Josep María Bartomeu. El capitán, enfadado, mostró su malestar por la forma en la que Suárez dice adiós.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", subrayó el '10'.

Suárez, horas después, ha querido responder a su amigo. Una persona que le conoce y que sabe cómo es. "Viene de una persona que me conoce, que me ve entrenar día a día, que sabe del entusiasmo que le pongo a trabajar. Y eso te enorgullece".

