Neymar responde a la rajada de Messi por la salida de Luis Suárez y ataca a Bartomeu

Lío mayúsculo en Can Barça. La reacción de Leo Messi en redes sociales a la salida de su amigo Luis Suárez ha creado una gran controversia. El argentino se empleó con dureza con sus palabras contra los responsables del adiós del uruguayo, siendo Bartomeu y Koeman los principales, y ha vuelto a mostrar su enfado en el club. Pero la cosa va a más y es que el mensaje de Messi ha tenido respuesta... en Neymar.

El brasileño, que desde 2017 juega en el PSG y que protagonizó otra polémica salida del Barça con Bartomeu al frente, respondió al mensaje de Messi en los comentarios: "Increíble cómo hacen las cosas", escribió Neymar. También respondió Fábregas, aunque más comedido, con unos aplausos a Leo.

Hay que recordar que otra de las grandes disputas que ha mantenido Messi con Bartomeu en los útimos años tiene que ver con Neymar. El argentino pidió al presidente su fichaje de vuelta, pero nunca se produjo y al '10' le quedó la sensación de que no se intentó de verdad. La 'MSN' se vuelve a unir, pero ahora para cargar contra Bartomeu.

El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, se despidió este viernes de su amigo Luis Suárez, de quien dijo que echará mucho de menos, a la que vez criticó la forma en la que el club azulgrana decidió prescindir de los servicios del punta uruguayo.

"Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram.

El '10' explicó la tristeza que sintió cuando hoy entró en el vestuario y no vio a Suárez: "Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. os vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos".

Y es que Messi confesó que "va a ser raro" ver a su amigo "con otra camiseta" y mucho más enfrentarse a él cuando el Barça se mida al Atlético de Madrid.

"Te deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", se despide el astro argentino.

