Messi estalla en su despedida a Luis Suárez: "No te mereces que te echen como lo hicieron"

Leo Messi ha vuelto a estallar. El motivo no es otro que la salida de su amigo Luis Suárez del Barcelona. Al argentino no le han gustado las maneras, aunque admite que ya no le "sorprende nada". El '10' culé junta la emoción y la rabia por la marcha del uruguayo en una publicación de Instagram con varias fotos y polémico mensaje.

Hasta ahora Messi no se había vuelto a pronunciar en público tras su famosa entrevista en la que anunció que se quedaba en el Barcelona 'obligado'. El enfado de Leo no va a menos y ha vuelto a cargar contra Bartomeu y Koeman, los principales responsables de la salida de Suárez, en un post de Instagram donde dedica duras palabras.

A su vez, el astro argentino recuerda a su amigo con bonitas palabas y admite lo duro que se le va a hacer "no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera". Le manda un mensaje más personal que profesional en el que también despide a toda la familia de su amigo que se muda junto a él a Madrid.

"Ya me venia haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".

Messi se queda solo

La soledad de Messi en Can Barça

Las palabras de Messi no han tardado en armar un gran revuelo y van en consonancia con todo lo que dijo en su entrevista. Pese a haber seguido entrenando y jugando con el equipo con aparente normalidad, su enfado no se ha visto rebajado. No ha podido contenerse al ver cómo se marchaba su mejor escudero del equipo y ha vuelto a estallar apenas unas semanas después. ¿Cuándo será la próxima?, se preguntan los culés.

La salida de Suárez es un golpe duro para Messi en su momento más difícil. Ha perdido en una semana sus dos grandes apoyos en el vestuario (el uruguayo y Arturo Vidal, que se fue al Inter) y mira hacia un horizonte repleto de dudas tanto en el futuro del club como en el suyo propio tras su marcha frustrada este verano.

