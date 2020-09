El entrenador que hizo debutar a Simeone: "Los equipos del 'Cholo' solo pegan y lloran"

Nunca llueve a gusto de todos. Diego Pablo Simeone ha conseguido hacer historia en el Atlético de Madrid. El argentino cogió a un equipo sin alma y le hizo llegar a luchar por ganar la Champions League, cayendo en hasta dos finales ante el Real Madrid. Sin embargo, el valor que ha dado 'El Cholo' al conjunto rojiblanco parecía estar fuera de toda discusión. ¿O no?

Daniel Willington, quien fuera el entrenador que diese la alternativa a un jovencísimo Simeone hace 33 años en el Vélez Sarsfield, ha criticado el estilo de los equipos de su pupilo. "Pegan y lloran. ¿Por qué te crees que llevó al uruguayo en su momento? A Godín... porque tiene el estilo que tiene él: pegan y lloran. Me gusta cómo juegan, pero no me gusta cómo lloran", ha afirmado en Super Deportivo Radio.

Además de ese palo, Willington también ha recordado la etapa de Simeone como jugador, destacando su exquisitez: "El 'Cholo' jugaba de 10 y el 'Turu' Flores de 5 y yo los invertí. Al 'Cholo' lo puse de 5 y 8, aparte era profesional cien por cien, no como yo".

Simeone, en la banda del Camp Nou durante el Barcelona - Atlético de Madrid EFE

Fue el 13 de septiembre del año 1987 cuando Daniel Willington hizo debutar a Diego Pablo Simeone. De Vélez, el ya exjugador dio el salto a Europa para jugar en Italia. En el Pisa comenzó su andadura por el Viejo Continente en el año 1990 para después llegar a España, más concretamente al Sevilla, en 1992. Después, en 1994 fue cuando aterrizó en el Atlético.

Tres años más tarde, en 1997, se fue al Inter de Milán y de ahí a la Lazio para en 2003 regresar al equipo de su vida: el Atlético de Madrid. En 2005, decidió abandonar el Vicente Calderón para volver a su Argentina natal y cerrar su carrera en Racing de Avellaneda, en el que colgó las botas tan solo un año después.

Fue tras su retirada cuando Simeone decidió redirigir su carrera a los banquillos. La alternativa le llegó de la mano del equipo de sus amores. Y fue así como el 'Cholo' se convirtió en uno de los entrenadores más reputados del mundo y también el Atlético volvió a colocarse entre los mejores clubes de España y también de Europa.

Siete títulos

Como técnico rojiblanco, Simeone ha conquistado hasta la fecha siete títulos. Llegó al banquillo colchonero en diciembre del 2011, pero no fue hasta la consecución de la Europa League 2011/2011cuando ganó su primera copa. Después llegaría la Copa del Rey 2012/2013, la Supercopa de Europa 2012/2013, La Liga 2013/2014, la Supercopa de España 2014/2015, la Europa League 2017/2018 y la Supercopa de Europa 2018/2019.

