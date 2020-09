La Liga del coronavirus 2.0 y ¿la última de Leo Messi?: claves y dudas en una temporada amenazada

Hace no tanto que se fue el fútbol, pero la realidad es que regresa más tarde que nunca. La crisis del coronavirus ha provocado que La Liga vaya a empezar pasado el verano y sin las luces que acostumbran los fichajes pese a que el mercado no se cierra hasta el 5 de octubre. Arranca la temporada 2020/2021, la del coronavirus 2.0 con la lección aprendida de lo vivido en el curso anterior pero con cierta incertidumbre rondando.

La Liga ya está aquí. Eibar y Celta abrirán la competición este sábado a las 16:00 y les seguirán el Granada - Athletic (18:30) y el Cádiz - Osasuna (21:00). Cuatro partidos más se celebrarán el domingo y no habrá -por ahora- fútbol los lunes. Para ver a Real Madrid y Getafe habrá que esperar a la jornada 2 y para disfrutar de Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Elche, hasta la jornada 3. Cosas del fin de temporada tan atípico.

Estas no son las únicas consecuencias de la pandemia. Se seguirán echando de menos a los aficionados en las gradas de los estadios de La Liga sin fecha para su regreso. El fútbol se ve desde el sofá por la salud de todos. Eso seguirá provocando que se sigan dando imágenes tan surrealistas como ver al Real Madrid, campeón actual, haciéndose dueño y señor del estadio Alfredo Di Stéfano. Y se mantienen reglas como la de los cinco cambios y las convocatorias de 23 jugadores. Desaparecen las pausas de hidratación por defecto, pero seguirán habiendo tiempos de 'refresco' cuando sea necesario.

Y eso con la incertidumbre de sin saber si en algún momento habrá que parar otra vez por la situación de la pandemia. Se llega aprendidos y más preparados para que no se repitan 'casos Fuenlabrada'. Habrá que convivir con los positivos, pero los brotes en los equipos seguirán vigilados con lupa. Al segundo partido que un equipo no tenga jugadores suficientes por los contagios, los choques en los que no comparezca contarán como derrotas por 3-0.

Dudas y medidas contra ellas para que no nos volvamos a quedar sin fútbol, que es lo que todos queremos volver a ver. El balón vuelve a rodar este fin de semana y es motivo de celebración. Bien es cierto que la pandemia también ha provocado que se vayan a ver menos caras nuevas en La Liga esta temporada y nos hayamos tenido que despedir de algunas de nuestras estrellas que han emigrado a ligas como la Premier League, a la que parece que los efectos de la Covid-19 no le han llegado.

El campeón y su favoritismo

Para hacerse una idea, el campeón, el Real Madrid, no se ha gastado un solo euro este verano. Eso sí, su condición de favorito no la ha perdido y mantiene su equipo con el que ganó su 34ª Liga más el añadido de un Martin Odegaard que fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada y ahora busca confirmarse como estrella de blanco. Los de Zidane parten con ventaja en todas las quinielas.

Messi y un Barça en ruinas

El Barcelona quiere recuperar su trono, pero no está en las mejores condiciones para arrancar la temporada con ilusión. Por lo menos lo podrá hacer con Messi, que con 33 años puede estar disputando la última de sus Ligas tras un verano en el que Bartomeu y su Junta no le dejaron salir de su casa. Habrá que disfrutar cada partido de Leo como si fuera el último, por si las moscas.

¿Podrá Koeman levantar un proyecto herido de muerte? La revolución culé parece que se ha quedado a medio camino, con la única salida por el momento de Ivan Rakitic. Los fichajes no llegan y solo parece estar cerca Depay, aunque no se escapa de las dudas. Mal mercado para levantar cabeza.

El Atleti y 'su' Liga

No ficha el Madrid, poco el Barça y casi nada el Atlético de Simeone. Saúl dijo que sienten que tienen plantilla para competir con los otros dos 'grandes' del campeonato, pero difiere mucho de la realidad que se vio la pasada temporada. Las esperanzas están puestas en la explosión de Joao Félix que todavía no se ha visto.

Los candidatos a la sorpresa

Curioso que el fichaje de La Liga no sea de uno de ellos tres, sino de la Real Sociedad. El regreso de David Silva ha sido una de las mejores noticias del verano y genera ilusión. Como también pueden estar ilusionados los aficionados del Villarreal, que supo pescar (y muy bien) en las aguas revueltas del Valencia y cuenta también esta temporada con el 'fenómeno Kubo'. Ambos equipos son los grandes candidatos a dar la campanada y soñar con asaltar los puestos de Champions.

Los de abajo y los recién ascendidos (teniendo que destacar irremediablemente el regreso del Cádiz y su afición a Primera) quieren seguir el ejemplo que dio el Granada el año pasado, que subió a la máxima categoría y con mucho trabajo se pudo meter por primera vez en su historia en Europa. La Liga siempre nos traer sorpresas maravillosas y qué bueno es tenerla de vuelta.

