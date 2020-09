El sorprendente tridente de Luis Enrique para el Alemania - España

Comienza una nueva edición de la UEFA Nations League y lo hace para la selección española con un partido de altura ante Alemania, la campeona del mundo de 2014. Luis Enrique ha tenido que ver como tres de los integrantes de su primera lista no pueden disputar el partido frente a la Mannschaft por diferentes motivos.

Mientras Mikel Oyarzabal causaba baja por haber dado positivo en coronavirus antes de unirse a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Adama Traoré dio un resultado "no concluyente", aunque todavía hay esperanza de que el futbolista del Wolverhampton esté disponible para jugar ante Ucrania el domingo.

El último en caer fue un Marco Asensio que debe guardar reposo durante unos días después de sufrir un golpe en el entrenamiento y acabar con un edema en su rodilla. Estas bajas provocan que Luis Enrique tenga que reinventarse y buscar soluciones en el ataque del combinado nacional para comenzar con buen pie la Liga de Naciones.

Luis Enrique y Ansu Fati, en un entrenamiento de la selección española de fútbol EFE

En el último entrenamiento de la Selección, celebrado en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart, el técnico asturiano dirigió a sus pupilos y durante un partido de ensayo dejó algunas pistas sobre lo que se verá en el partido ante el combinado germano. Un ataque con Gerard Moreno como referente, Rodrigo por banda derecha y el jovencísimo Ansu Fati en la izquierda.

Marco Asensio apuntaba al once titular. En los entrenamientos anteriores, con el jugador del Real Madrid ejercitándose como uno más, la banda derecha fue territorio suyo. Pero por su lesión, Luis Enrique necesita soluciones y la primera de las opciones que tiene en la libreta es la de Rodrigo. Aunque también puede contar con Dani Olmo o Ferrán Torres para rellenar ese hueco.

Resto del once titular

Presumiblemente se espera que Sergio Busquets, Mikel Merino y Thiago Alcántara formen en la medular, aunque tampoco se podría descartar la presencia de Fabián Ruiz. En defensa, la tradicional línea de cuatro con Dani Carvajal en el lateral derecho, Sergio Ramos y Pau Torres como pareja de centrales, y Sergio Reguilón ocupando la banda izquierda.

La gran duda se instaura así en la portería. Unai Simón, Kepa Arrizabalaga y David de Gea son los tres guardametas convocados por el seleccionador. El primero no participó en el partido de entrenamiento, descartándose así prácticamente que este sea el elegido por Luis Enrique para enfrentarse a Alemania. Entre Kepa y De Gea anda el juego.

El seleccionador español ha asegurado en la previa que ha ido encontrando soluciones a los imprevistos que se han sucedido: "Por diferentes motivos he ido buscando soluciones. España tiene un fútbol de alto nivel y en selecciones inferiores hemos ganado títulos. No me fijo en nada más que en los jugadores que mejor se adaptan a lo que yo busco y que estén en el mejor momento. Tengo un gran grupo de jugadores, más allá de los 22 que están ahora. Quiero ser claro, directo y obtener resultados".

