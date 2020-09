Acaba la primera cumbre Messi-Bartomeu sin acuerdo: Leo no se siente jugador del Barcelona

Después de la llegada de Jorge Messi a Barcelona se ha producido la primera cumbre entre las parte para hablar del futuro del '10' azulgrana. Después de esta reunión en la Ciudad Condal, las posturas continúan enfrentadas. No hay acuerdo para resolver la situación que comenzó hace ya más de una semana con el famoso burofax que el jugador envió al Barça para comunicar que se quería ir del club ya.

El padre y agente del futbolista ha mantenido durante la reunión que Leo Messi ya no se siente jugador del Barcelona y que su deseo de abandonar el conjunto azulgrana no ha cambiado desde que mandase ese burofax. Mientas que Bartomeu también mantiene su firme postura: no negocia la salida del jugador.

Desde el Barcelona insisten en que Messi no está en venta y no lo va a estar. Una hora y media ha durado la reunión entre Jorge y Bartomeu, en la que también se encontraban el directivo Javier Bordás, el hermano de Leo, Rodrigo, y un abogado de la familia del futbolista, del despacho Cuatrecasas.

La solución al entuerto parece lejos de llegar, al menos para que las dos partes acaben satisfechas. En el Barça se remiten a la cláusula de 700 millones de euros y aseguran que su deseo es que Messi continúe formando parte del conjunto blaugrana, el cual comienza un ilusionante proyecto con Koeman a los mandos.

Messi no se siente jugador culé

Los Messi, Leo no acudió a la reunión y se mantiene recluido en su domicilio junto a su mujer e hijos, han afirmado a Bartomeu y Bordás que el rosarino ya no se siente futbolista del Barcelona y que da por acabada la etapa en Can Barça, la cual ha durado 20 años.

Es este el principal motivo por el cual Lionel Messi no se presentó ni a las pruebas PCR ni tampoco a los entrenamientos que comenzaron el pasado lunes en la ciudad deportiva de los azulgranas. Además, la parte del futbolista ha recordado el tema cláusula, que aunque vencía en junio, por temas de la pandemia es aplicable a este momento.

Lejos de finalizar el culebrón, la cumbre entre las partes abre nuevos debates, puesto que las posturas de uno y otro lado están muy lejos, demasiado. Mientras, Messi continúa siendo futbolista del Barcelona, aunque él mantenga que ya no lo siente así, y en el Barcelona se sientes fuertes porque están convencidos de que la vía de escape, a través de la cláusula, está cerrada ya que en el contrato figura que finalizaba en el mes de junio.

Pese a las posturas enfrentadas, desde el club afirman que el ambiente ha sido "cordial" en esta reunión en la que las partes asentaron las bases de lo que piden. Pero sin acuerdo, los Messi y Bartomeu deberán seguir viéndose las caras hasta llegar al desenlace de este culebrón que está animando un verano que se presagiaba sin mucho movimiento.

