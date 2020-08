Alphonso Davies desvela que Messi se negó a cambiarle la camiseta: "Estaba molesto"

El FC Barcelona no vive días fáciles. La crisis institucional y deportiva por la que está atravesando la entidad catalana es histórica. Y todo debido a la goleada recibida contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League. El cuadro germano le endosó a los de Setién, por aquel entonces, un 2-8 que jamás habían visto en competición europea.

El enfado fue mayúsculo, como el silencio del vestuario a excepción de Piqué. Ni estrellas como Leo Messi pudieron hablar tras el duro golpe. Lo único que se conoce del argentino, de hecho, es una imagen que se volvió viral y que reflejaba su desolación. Y, tras unas horas reflexión, también una anécdota protagonizada por el argentino con Alphonso Davies.

El lateral es uno de los muchos fans con los que cuenta Leo Messi. De hecho, llegó a hacer pública su admiración por el argentino durante una entrevista con la UEFA. "De pequeño solía verlo todo el tiempo y ahora me enfrento a él", explicó entusiasmado al portal oficial de la competición. Y por ello quiso pedirle la camiseta, para recordar tanto a su ídolo como su enfrentamiento individual.

La respuesta, sin embargo, no fue la esperada. El propio Alphonso Davies ha explicado que el delantero no quiso dársela. "Creo que estaba un poco molesto", ha afirmado el jugador del Bayern de Múnich. "Espero que funcione la próxima vez". Unas declaraciones que han generado mucha polémica y no por el gesto de Leo Messi.

A pesar de que fue el argentino el que no quiso cambiarle la elástica, algo que la UEFA ha recomendado no hacer pero que en el caso de Messi no fue por ese aspecto, muchos han visto las declaraciones de Davies como una provocación. El simple hecho de pedir la camiseta después de un 2-8 también.

No se espera que Leo Messi responda al jugador del Bayern, pues su silencio en estos días posteriores a la Champions está siendo total. Que Davies vuelva a recordar esta anécdota no se puede descartar.

Messi, tocado y casi hundido

El jugador del Barcelona atraviesa su individual crisis con el club. Parece que quiere poner punto y final a su etapa en el Camp Nou. El fracaso en Champions, y de la manera que se ha producido, sería solo una de las muchas razones con las que cuenta el crack argentino.

Las últimas horas han tenido una reunión entre Messi y Koeman. En ella, según las primeras informaciones, el delantero habría trasladado al nuevo entrenador del Barcelona que se ve más fuera que dentro. Una noticia que se suma a la dada por el mismo periodista que informó de la marcha de Neymar al PSG y que, hace unos días, confirmó que Messi ya había trasladado a la directiva que quería irse.

El Barça, que ha negado haber recibido esa información de forma privada por parte de Messi, ya ha recalcado en público que quiere contar con su estrella. Koeman también le ve en su proyecto. La gran duda está en que el mismo Messi se vea en esta nueva etapa iniciada con el holandés.

