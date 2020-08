La rajada de Deulofeu: "Koeman no me aportó nada; el Barça no me da pena, me da igual"

Las reacciones al fichaje de Koeman por el Barcelona han sido numerosas. Ninguna por parte del vestuario culé, que sigue en absoluto silencio debido a la crisis que se vive en la entidad. Sin embargo, fuera del plantel blaugrana sí que se han producido diferentes análisis sobre lo que puede aportar el técnico holandés.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Gerard Deulofeu, exjugador del Barcelona y buen conocedor de lo que sucede en la entidad catalana gracias a su crecimiento en La Masía. El delantero, que ahora está en el Watford, no se ha mostrado muy optimista con el fichaje de Koeman y ha dejado entrever su mala relación con el club culé.

"Koeman no me aportó nada en los seis meses que estuve en el Everton", ha espetado en Club de la Mitjanit, programa de Catalunya Radio. "Ya veremos cómo le va al Barça", ha planteado. Ambos coincidieron en el club inglés, aunque ni medio año y con una mala experiencia para el delantero español.

Deulofeu va más allá y ha demostrado que no tiene ningún apego con el equipo blaugrana. "El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me da igual", ha asegurado tajantemente. Unas duras declaraciones y que chocan con lo que otros exjugadores, como puede ser Thiago Alcántara, han realizado en las últimas horas.

El central del Bayern, de hecho, se negó a analizar la situación del Barcelona minutos después de su triunfo por 2-8 contra los de Setién. Thiago optó por el silencio y huyó de cualquier posible polémica.

Ronald Koeman, en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona EFE

Una presentación tensa

Las palabras de Deulofeu son las primeras de alguien cercano al Barcelona que no se posiciona muy a favor del fichaje de Koeman. El holandés tiene ante sí un gran reto y deberá unir a un club que está completamente roto. Según Bartomeu, su incorporación se produce por sus "conocimientos" y "carisma", así como por ser "valiente" y querer al Barça.

"Hemos hablado estos días, no son tiempos fáciles, por la pandemia y por la situación deportiva del club. Ha sido un año en blanco y a partir de aquí podemos construir un nuevo ciclo, estamos convencidísimos de que irá muy bien, Koeman nos genera mucha ilusión", ha apuntado el máximo dirigente del Barcelona durante la presentación del técnico.

Por su parte, Koeman ha reconocido que tienen que "hacer cambios" porque "la imagen del otro día" no es la que quieren. "Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. El Barça sigue siendo el club más grande del mundo. Esto es un sueño hecho realidad. Ahora a trabajar para que el Barça esté donde le corresponde, hay calidad suficiente".

A tenor de lo dicho por Gerard Deulofeu, Koeman tendrá que soportar la presión de ser analizado cada día. En alguna ocasión incluso podrían reencontrarse ambos. El delantero ha reconocido que su etapa en el Watford "acabará este verano" y, entre las opciones con las que cuenta, está La Liga.

