Thiago: "Como decimos en España, las finales no se juegan, se ganan"

El Bayern Múnich se ganó el billete para la final de la Champions League 2019/2020 en la que ya esperaba desde el martes el PSG, que venció al Leipzig en las semifinales. Los bávaros también se impusieron al Olympique de Lyon por 0-3 y ahora espera levantar la sexta 'Orejona' de su historia en Lisboa. Sobre la victoria de los suyos ha hablado el español Thiago Alcántara.

El centrocampista ha señalado que no se acordaban del 2-8 al Barcelona: No pensamos más allá. Solo mirábamos a este partido, con el resultado a favor, si lo estábamos haciendo bien, si jugábamos mal...". No lo tuvieron tan fácil los bávaros frente al Lyon, se tuvieron que emplear a fondo, pero el trabajo acabó dando sus frutos.

"En un momento de la segunda parte estábamos incómodos por el cansancio y por el marcador a favor, pero supimos controlarlo bien. Fue algo agridulce, pero vamos a dejarnos de tonterías, que estamos en la final de la Champions", ha comentado el internacional español tras el pitido final.

Ocasión de gol durante el Olympique de Lyon-Bayern de Múnich Reuters

Haciendo suya la 'filosofía cholista', Thiago ha asegurado que hay que ir "partido a partido". "No queremos saber de imbatibilidad. Vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más aún en la final. Como decimos en España, la final no se juega, se gana. Estamos tranquilos, jugamos bien, la alegría la tenemos dentro del vestuario, pero no hace falta alardear de ella", ha señalado el futbolista.

Otras reacciones

También han hablado después de la semifinal Neuer, Pavard o Gnabry. El portero alemán ha señalado que sabían lo que les esperaba: "Al comienzo tuvimos suerte. Después mostramos nuestra clase. El gol llegó en buen momento, no habíamos empezado bien. Pero al final ganar por 0-3 en una semifinal de la Champions es un resultado maravilloso".

"Se trata de una semifinal ante un gran rival cuya agresividad hacia difícil ganar los duelos individuales en el centro del campo. Creo que se vio que tuvimos que darlo todo", ha comentado sobre el Olympique de Lyon, para después mandar un mensaje de cara a la final: "Lo daremos todo, es claro. Hemos trabajado mucho para estar aquí".

Por otro lado, Pavard ha revelado cómo se ha motivado para esta fase final de la Champions League: "Todas las mañanas me ponía el himno de la Champions para motivarme. Hicieron el trabajo contra el Chelsea, contra el Barça, y hoy también lo hicimos. Estoy muy contento, he tenido la oportunidad de jugar unos minutos".

Gnabry y Müller celebran el gol del Bayern ante el Lyon Reuters

Mientras que Gnabry, el MVP del partido gracias a su doblete, ha comentado que empezaron "muy fuertes, con muy buenas sensaciones", aunque también ha reconocido que tuvieron "suerte", pero que habían "jugado bien". "Se ha juntado todo. Nos hemos mostrado muy fuertes durante todo el partido", ha continuado.

"Ha sido como una receta. El objetivo era marcar goles pronto y hacerlo lo mejor posible", ha finalizado Gnabry. Para que después compareciese el también jugador del Bayern Alphonso Davies: "Ha sido como una receta. El objetivo era marcar goles pronto y hacerlo lo mejor posible".

